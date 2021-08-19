Без Динамо, но с Калитвинцевым и Матвиенко. Символическая сборная 4-го тура УПЛ по версии UA-Футбол

Пятница, суббота, воскресенье, понедельник, среда. Нет, вторник не выпал из-за похмелья или по причине завала на работе. Выше мы назвали дни, в которые проходили матчи четвертого тура УПЛ. Сейчас все это позади, а значит пришло время нашей традиционной рубрики - символическая сборная по версии UA-Футбол.

Схема - классическая 4-2-3-1. Как всегда, здесь только лучшие.

Вратарь - Даниил Кучер, "Минай"

Команда Кобина снова сотворила сенсацию, отобрав на выезде очки у бронзового призера УПЛ. Большую часть встречи "Заря" владела инициативой, создавая моменты у ворот соперника. Но на страже был Даниил Кучер. 24-летний вратарь совершил сразу семь сейвов, пусть и пропустил один гол. Однако в точном ударе Алляхаря его вины нет.

Правый защитник - Илья Путря, "Черноморец"

В четвертом туре одесситы добыли свою первую победу в новом сезоне, обыграв "Мариуполь. Одним из героев столь принципиального матча стал Илья Путря. Фулбек - один из немногих футболистов, который не принадлежит "Динамо" и который год назад играл в первой лиге. В понедельник он был хорош. Часто подключался к атакам и реализовал пенальти, который был решающим.

Центральный защитник - Олег Горин, "Минай"

Еще один герой Кобина, который не словом, а делом помог "Минаю" добыть важные очки. Именно центрбек открыл счет на 53-й минуте, однако и до, и после полезно играл в обороне - два удара по воротам соперника, 28 единоборств, 52 передачи. Добротный перформанс.

Центральный защитник - Максим Ковалев, "Ингулец"

Команда Сергея Лавриненко совершила подвиг - набрала первые очки в сезоне. И не против кого-то, а против действующего чемпиона. "Динамо" много атаковало, но "Ингулец" старался надежно обороняться. Лидером защиты был капитан команды Максим Ковалев. Он постоянно прыгал под мяч, выиграл немало борьбы на земле и воздухе, и часто блокировали удары соперника. Мог Ковалев в конце стать антигероем, но пенальти не был назначен. А значит, Максим - герой.

Левый защитник - Николай Матвиенко, "Шахтер"

"Горняки" долго не могло придумать, как взломать оборону "Металлиста 1925", однако во втором тайме команда де Дзерби нашла ключи к сопернику. По-своему, помог выход Николая Матвиенко, который заменил Исмаили. Он активно действовал на левом фланге и отдал голевую передачу во время второго гола команды. Траоре был благодарен.

Опорный полузащитник - Николай Михайленко, "Черноморец"

Прервать неутешительную серию "моряков" в УПЛ (три поражения в трех турах) во многом помог юный опорный полузащитник Михайленко. 20-летний игрок и до этого неплохо смотрелся, однако с "Мариуполем" показал отличный перформанс - гол, удар в штангу и надежная игра в центре поля. Что еще нужно для игрока его возраста и его позиции?

Центральный полузащитник - Иван Калюжный, "Александрия"

После триумфа над "Шахтером", многие автоматом записали команду Юрия Гуры в фавориты четвертого тура. Однако игра со "Львовом" складывалась тяжело. В первой половине "горожане" смотрелись неважно, однако выход Калюжного во втором тайме во многом изменил вектор игры и помог "Александрии" зацепиться за очки.

Правый полузащитник - Владислав Калитвинцев, "Десна"

Черниговцы в центральном туре встретились с грозным "Днепром-1" и сумели добыть непростую победу. Героем поединка можно считать Влада Калитвинцева, который дважды ассистировал партнерам. Всего же на счету вингера в этом сезоне два гола и четыре голевые передачи. Браво.

Атакующий полузащитник - Роберт Гегедош, "Верес"

Ровенский клуб повторил подвиг первого тура, сумев дома не проиграть еврокубковому коллективу. Во много благодаря Роберту Гегедошу. Форвард "Вереса" действовал немного в оттяжке, откуда и отдал шикарную передачу на Сергийчука - дальше был фол Тамма и пенальти. За несколько минут до Роберт еще и отметился ассистом на Солдата. Отличная игра впереди от Гегедоша и заслуженное очко "Вереса".

Левый полузащитник - Артур Авагимян, "Черноморец"

Еще один герой одесситов. Главный герой одесситов. Авагимяну тяжело давался старт в УПЛ, он оставался на скамейке запасных, но с "Мариуполем" вышел в старте и зажег. Он начал атаку при первом голе, забил второй и наблюдал за третьим. Вот такого Авагимяна мы и ждали в УПЛ.

Центральный нападающий - Артем Довбик, "Днепр-1"

После двойного удаления, днепряне оказались в катастрофической ситуации, проигрывая "Десне", но все равно смогли сравнять. Гол забил Довбик. Четвертый свой гол в этом сезоне. Помимо точного удара, Артем постоянно отрабатывал в обороне, цеплялся за мячи впереди и в целом провел продуктивный матч.

Тренер - Александр Рябоконь, "Десна"

Александр Дмитриевич на коне. Его команда потеряла многих летом, осталась почти без защитников, но это не помешало "северянам" обыграть мощный "Днепр-1", добыв на старте четыре победы в четырех матчах. Как итог - единоличное лидерство. Комментарии излишни.