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Пенальти, но и удаление. Эксперт объяснил, как нужно было рассудить эпизод с участием Ковалева и Жерсона Родригеса

Премьер-лига
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(2 голосов)

Ответственность вместе с Екатериной Монзуль должен разделить Сергей Бойко

Пенальти, но и удаление. Эксперт объяснил, как нужно было рассудить эпизод с участием Ковалева и Жерсона Родригеса

фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар прокомментировал эпизод, произошедший на последних минутах матча "Ингулец" - "Динамо". Тогда, напомним, Ковалев и Жерсон Родригес боролись за мяч в штрафной площадке "Ингульца", защитник петровской команды потянул "динамовца" за волосы, после чего, лежа на газоне, получил удар ногой от оппонента.

Видеоарбитр Сергей Бойко просматривал момент на повторе, но не велел Екатерине Монзуль, которая работала в поле, назначить пенальти или удалить игрока "Динамо". Также не велел Монзуль самостоятельно пересмотреть эпизод. В итоге все завершилось спорным мячом. Эксперт считает, что это ошибочное решение.

- А разве можно в штрафной тянуть игрока команды-соперницы за волосы? И разрешено ли игроку наносить удар ногой по другому игроку, который лежит на газоне? Екатерине Монзуль трудно было разобраться в ситуации, ведь она была перекрыта другими игроками. Поэтому вмешался ВАР во главе с Сергеем Бойко, который, по моему мнению, объективного решения не принял. В этой ситуации нужно было назначить пенальти в ворота "Ингульца" и удалить Жерсона Родригеса. Но судья просто продолжила игру, - сказал Мирослав Ступар.

- Хотя в целом Монзуль отсудила хорошо, игра не была сложной для арбитража, - резюмировал эксперт.

Отметим, что "Динамо" в формально выездном, но фактически домашнем матче против "Ингульца" сыграло вничью 1:1.

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В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
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Комментарии (9)
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таврия19752009 (симферополь)
18.08.2021 в 23:10
А перед годом Динамо в штрафной сбили игрока Ингульца это разве не пенальти? По ногам сзади
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+2
-1
pilips111 (Чернигов)
18.08.2021 в 23:02
Ну какое там пенальти, взял за волосок, так что пенальти давать???
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+4
-3
amg333 (Kyiv )
18.08.2021 в 22:50
Но даунецких Катя про Динамовская))) даунецкое безмозглое глорье
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+4
-9
avatar
palmotron (Бровари)
18.08.2021 в 22:48
Думав так і буде. Але тоді б Динамо виграло (якщо пенальті реалізувати), а це не на руку нікому... Тому тупо закрили очі.
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+5
-1
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Viktor Ivanjvich
18.08.2021 в 22:45
раньше катю не останавливало ничего- сама всё смотрела по 5 минут--а тут Бойко приказал-странный какойто-кроме этого должна была парукарточек показать-нельзя окружать судью и давить по эпизоду-Но это до УПЛ ещё не дошло
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+2
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.08.2021 в 22:43
а разрешено ли толкать соперника руками в грудь в борьбе за позицию, "эксперт"?
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+5
-8
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
18.08.2021 в 22:52
Даунецкий, ты в футбол играл хоть раз или обдроченцы не разрешают? :)
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+6
-8
royalstas (Вінниця)
18.08.2021 в 23:20
Я думаю він лише дивиться не вникаючи що таке футбол і які його правила....
0
0
amg333 (Kyiv )
18.08.2021 в 23:26
У них одна игра-стоять раком перед рыжей мразью
0
0


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