Пенальти, но и удаление. Эксперт объяснил, как нужно было рассудить эпизод с участием Ковалева и Жерсона Родригеса

Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар прокомментировал эпизод, произошедший на последних минутах матча "Ингулец" - "Динамо". Тогда, напомним, Ковалев и Жерсон Родригес боролись за мяч в штрафной площадке "Ингульца", защитник петровской команды потянул "динамовца" за волосы, после чего, лежа на газоне, получил удар ногой от оппонента.

Видеоарбитр Сергей Бойко просматривал момент на повторе, но не велел Екатерине Монзуль, которая работала в поле, назначить пенальти или удалить игрока "Динамо". Также не велел Монзуль самостоятельно пересмотреть эпизод. В итоге все завершилось спорным мячом. Эксперт считает, что это ошибочное решение.

- А разве можно в штрафной тянуть игрока команды-соперницы за волосы? И разрешено ли игроку наносить удар ногой по другому игроку, который лежит на газоне? Екатерине Монзуль трудно было разобраться в ситуации, ведь она была перекрыта другими игроками. Поэтому вмешался ВАР во главе с Сергеем Бойко, который, по моему мнению, объективного решения не принял. В этой ситуации нужно было назначить пенальти в ворота "Ингульца" и удалить Жерсона Родригеса. Но судья просто продолжила игру, - сказал Мирослав Ступар. - Хотя в целом Монзуль отсудила хорошо, игра не была сложной для арбитража, - резюмировал эксперт.

Отметим, что "Динамо" в формально выездном, но фактически домашнем матче против "Ингульца" сыграло вничью 1:1.