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Ассистент Луческу: Иметь столько стандартов и не забить после них ни одного гола – сложно, плохо
Итог матча с Ингульцом от Эмила Караса
Фото: ФК Динамо Киев
Ассистент главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу Эмил Карас прокомментировал
- Почему "Динамо" потеряло очки?
– Потому что реализация была слабая. Иметь столько стандартов и не забить ни одного гола после них – сложно, плохо. Встретили команду, которая хорошо и организованно оборонялась. Они хорошо выходили в контратаку, в одной из них легко забили нам гол, по моему мнению.
Реализация пострадала. Из-за того, что мы не реализовывали свои моменты, получилась потеря двух важных очков.
- Почему сразу пропустили?
– В футбол играют две команды. 20 игроков и 2 вратаря. Бывают ошибки, это свойственно всем. Надо проанализировать. Слишком легко соперник вошел в штрафную и слишком легко дали пробить. Там никого из наших не было.
В то время, как мы, входя в штрафную соперника, встречали там буквально всю команду оппонентов, которая мешала нам и оборонялась самоотверженно.
Забей гол в первом тайме, имея столько моментов, может, забили бы и второй. Потому что заставили бы соперника идти вперед. К сожалению, слишком быстро получили ответный гол.
- Довольны физическим состоянием команды?
– Да. Для нас это нормально – два матча в неделю.
- Довольны, как игроки вышли на замену?
– Нельзя сказать, что наши игроки не хотели выиграть, уходили от борьбы. Сложно выходить на замену в таких матчах. Сложно играть с насыщенной обороной соперника.
Естественно, есть моменты, которые нам не нравятся, но мы это обсудим в раздевалке. Надеюсь, Мистер завтра-послезавтра вернется к нам. Начнем подготовку к следующему матчу.
- Как его здоровье?
– Надеемся, он послезавтра присоединится к нам. Ему стало лучше. Хотели сегодня выиграть, чтобы с позитивным настроением готовиться к следующему матчу, но придется так уже. Это футбол.
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