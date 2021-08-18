Ассистент Луческу: Иметь столько стандартов и не забить после них ни одного гола – сложно, плохо

Ассистент главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу Эмил Карас прокомментировал ничью против "Ингульца" (1:1) в 4-м туре УПЛ .

- Почему "Динамо" потеряло очки?

– Потому что реализация была слабая. Иметь столько стандартов и не забить ни одного гола после них – сложно, плохо. Встретили команду, которая хорошо и организованно оборонялась. Они хорошо выходили в контратаку, в одной из них легко забили нам гол, по моему мнению.

Реализация пострадала. Из-за того, что мы не реализовывали свои моменты, получилась потеря двух важных очков.

- Почему сразу пропустили?

– В футбол играют две команды. 20 игроков и 2 вратаря. Бывают ошибки, это свойственно всем. Надо проанализировать. Слишком легко соперник вошел в штрафную и слишком легко дали пробить. Там никого из наших не было.

В то время, как мы, входя в штрафную соперника, встречали там буквально всю команду оппонентов, которая мешала нам и оборонялась самоотверженно.

Забей гол в первом тайме, имея столько моментов, может, забили бы и второй. Потому что заставили бы соперника идти вперед. К сожалению, слишком быстро получили ответный гол.

- Довольны физическим состоянием команды?

– Да. Для нас это нормально – два матча в неделю.

- Довольны, как игроки вышли на замену?

– Нельзя сказать, что наши игроки не хотели выиграть, уходили от борьбы. Сложно выходить на замену в таких матчах. Сложно играть с насыщенной обороной соперника.

Естественно, есть моменты, которые нам не нравятся, но мы это обсудим в раздевалке. Надеюсь, Мистер завтра-послезавтра вернется к нам. Начнем подготовку к следующему матчу.

- Как его здоровье?

– Надеемся, он послезавтра присоединится к нам. Ему стало лучше. Хотели сегодня выиграть, чтобы с позитивным настроением готовиться к следующему матчу, но придется так уже. Это футбол.