Лавриненко: С Динамо могли взять и три очка

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко в эфире телеканала "Футбол" прокомментировал ничью с "Динамо" (1:1) в 4-м туре УПЛ .

— Вечер хороший, удачный, сыграли вничью с чемпионом страны, показали достойную игру. Мы довольны своим отношением к делу. Команда у нас только строится, в первых турах был такой подготовительный этап. Сегодня удача была на нашей стороне. Через игры с "Шахтером", "Динамо", "Зарей", "Десной" мы становимся сильнее. К матчам с равными соперниками мы подойдем уже в лучшем состоянии.

— Каким был ваш план на игру?

— Прежде всего — не дать "Динамо" сыграть в его лучший футбол. Мы понимали, что если дать этой команде пространство, то будет тяжело любому. Отчасти нам это удавалось и были хорошие контратаки, могли увезти и три очка. Удачно сыграл на линии Шуст, проявил свои лучшие качества. Но без удачи в матчах с такими соперниками рассчитывать на очки невозможно.

— Выход Шуста — это была плановая ротация?

— Это мое решение. Мы понимали, что "Динамо" играет через фланги, а Шуст силен в игре на выходах.

— Автогол только завел "Ингулец"?

— Да мы и до него старались быть агрессивными на поле. Да, курьезный момент получился, несчастный случай, но мы старались играть на победу.

— А гол Коваленко?

— Для того он и вышел на замену, чтобы усилить в атаке. В принципе, все, кто вышел, хорошо влились в игру, добавили скорости, агрессии. И матч завершился так, как для нас было удобно.

— Чего теперь ждете от Александра Поворознюка?

— Ну, мы же не выиграли чемпионат, это только первое очко. Думаю, президент доволен. Он нас после поражений поддерживал, говорил: "Было бы хуже, если бы не было игры. А будем так играть, очки придут".