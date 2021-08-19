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Лавриненко: С Динамо могли взять и три очка
Ингулец увозит из Киева ничью
Фото: ФК Ингулец
Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко в эфире телеканала "Футбол" прокомментировал
— Вечер хороший, удачный, сыграли вничью с чемпионом страны, показали достойную игру. Мы довольны своим отношением к делу. Команда у нас только строится, в первых турах был такой подготовительный этап. Сегодня удача была на нашей стороне. Через игры с "Шахтером", "Динамо", "Зарей", "Десной" мы становимся сильнее. К матчам с равными соперниками мы подойдем уже в лучшем состоянии.
— Каким был ваш план на игру?
— Прежде всего — не дать "Динамо" сыграть в его лучший футбол. Мы понимали, что если дать этой команде пространство, то будет тяжело любому. Отчасти нам это удавалось и были хорошие контратаки, могли увезти и три очка. Удачно сыграл на линии Шуст, проявил свои лучшие качества. Но без удачи в матчах с такими соперниками рассчитывать на очки невозможно.
— Выход Шуста — это была плановая ротация?
— Это мое решение. Мы понимали, что "Динамо" играет через фланги, а Шуст силен в игре на выходах.
— Автогол только завел "Ингулец"?
— Да мы и до него старались быть агрессивными на поле. Да, курьезный момент получился, несчастный случай, но мы старались играть на победу.
— А гол Коваленко?
— Для того он и вышел на замену, чтобы усилить в атаке. В принципе, все, кто вышел, хорошо влились в игру, добавили скорости, агрессии. И матч завершился так, как для нас было удобно.
— Чего теперь ждете от Александра Поворознюка?
— Ну, мы же не выиграли чемпионат, это только первое очко. Думаю, президент доволен. Он нас после поражений поддерживал, говорил: "Было бы хуже, если бы не было игры. А будем так играть, очки придут".
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