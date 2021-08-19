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Поворознюк: С Динамо нам повезло. Но взять очко с такой командой - это супер, это кайф
После матча с Динамо президента Ингульца переполняли эмоции
facebook.com/FCInhulets
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк прокомментировал
"Даже Не знаю, что говорить. Скажу только одно: с такой командой, как "Динамо", взять очко...
Я не тренер "Руха", который говорил, что с "Шахтером" он два недобрал. Я вам скажу – с "Динамо" нам просто повезло, с такой командой взять очко. Очень благодарен пацанам за самоотдачу. Супер.
Очень благодарен всем болельщикам, которые нас поддерживали, которые болели. Когда в конце матча мы чуть не забили второй гол, когда все динамовские начали скандировать: "Ингулец" – это кайф, это супер… Ой, чуть не заматюкався. Я же теперь вообще не матерюсь. Это супер, спасибо всем", – сказал Поворознюк.
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