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Шахтер вернулся в Киев

Премьер-лига
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"Горняки" будут готовиться к следующему матчу

Шахтер вернулся в Киев

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

"Шахтер" одержал выездную победу над "Монако" (1:0) в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов

18 августа в 15:15 команда прилетела из Ниццы в Киев. До конца дня Роберто Де Дзерби предоставил всем отдых.

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Сегодня, в четверг, 19 августа, "Шахтер" продолжит подготовку: "оранжево-черные" проведут вечернюю тренировку. А на следующий день – утреннюю, после чего отправятся в Одессу на матч 5-го тура чемпионата Украины с "Черноморцем". Он состоится в эту субботу, 21 августа, в 19:30 на стадионе "Черноморец".

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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