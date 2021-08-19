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Форвард Динамо Рамирес попал в предварительный список сборной Венесуэлы
На счету игрока один матч за национальную команду
Фото: ФК Динамо Киев
Нападающий киевского "Динамо" Эрик Рамирес попал в предварительный список сборной Венесуэлы на матчи квалификации Чемпионата мира-2022.
В рамках отбора, национальная команда сыграет против Аргентины (2 сентября дома) и Парагвая (7 сентября в гостях).
На счету 22-летнего Рамиреса один матч за сборную Венесуэлы. Форвард дебютировал за нее в октябре 2020 года.
Отметим, Рамирес перешел в "Динамо" в июле. На прошлой неделе он забил дебютный гол и выполнил ассист за киевлян в матче с "Минаем" (2:0).
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