Форвард Динамо Рамирес попал в предварительный список сборной Венесуэлы

Нападающий киевского "Динамо" Эрик Рамирес попал в предварительный список сборной Венесуэлы на матчи квалификации Чемпионата мира-2022.

В рамках отбора, национальная команда сыграет против Аргентины (2 сентября дома) и Парагвая (7 сентября в гостях).

На счету 22-летнего Рамиреса один матч за сборную Венесуэлы. Форвард дебютировал за нее в октябре 2020 года.

Отметим, Рамирес перешел в "Динамо" в июле. На прошлой неделе он забил дебютный гол и выполнил ассист за киевлян в матче с "Минаем" (2:0).