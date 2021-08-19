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Форвард Динамо Рамирес попал в предварительный список сборной Венесуэлы

Премьер-лига
(1 голосов)

На счету игрока один матч за национальную команду

Форвард Динамо Рамирес попал в предварительный список сборной Венесуэлы

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Нападающий киевского "Динамо" Эрик Рамирес попал в предварительный список сборной Венесуэлы на матчи квалификации Чемпионата мира-2022.

В рамках отбора, национальная команда сыграет против Аргентины (2 сентября дома) и Парагвая (7 сентября в гостях).

На счету 22-летнего Рамиреса один матч за сборную Венесуэлы. Форвард дебютировал за нее в октябре 2020 года.

Отметим, Рамирес перешел в "Динамо" в июле. На прошлой неделе он забил дебютный гол и выполнил ассист за киевлян в матче с "Минаем" (2:0).

Читайте также"Рад помогать команде": Рамирес – о голе и ассисте в дебютном матче за Динамо

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В статье: Динамо (Киев) Венесуэла Эрик Рамирес
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (1)
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Fishing 555 (Rivne)
19.08.2021 в 08:15
А чого він сьогодні не грав?
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