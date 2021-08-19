Один плюс один, или Танцуют все!!! Акценты зрителя на играх 4-го тура УПЛ

Во-первых, тур понравился чисто визуально: большинство матчей смотрелось интересно. Во-вторых, из шестнадцати команд не забила только одна, да и та играла против самого грозного соперника, и в целом держалась достойно. В-третьих, пять поединков из восьми завершились со счетом 1:1 – вот вам и ответочка за предыдущие безничейные туры.

Отдельно отмечу третий календарный перенос матча в сезоне – и все с участием "Динамо". Вне зависимости от конкретных причин, три случая кряду в течение месяца совпадением назвать язык не повернется. Зато они удачно совпали с подготовкой киевлян к Лиге чемпионов. Конечно, не один в один, но навскидку что-то похожее по стилю припоминается при Луческу и в "Шахтере"…

Ну, в этот раз хоть тур доиграть успели до начала следующего, и на том спасибо.

Десна – Днепр-1 2:1

Ингулец – Динамо 1:1

Шахтер – Металлист 1925 2:0

Верес – Ворскла 1:1

Львов – Александрия 1:1

Колос – Рух 1:1

Заря – Минай 1:1

Мариуполь – Черноморец 2:3

Зрелищность. Центральный матч тура в Чернигове оправдал свой статус с лихвой, став самым красочным и захватывающим действом тура. Следующей парадоксально назову игру в Мариуполе, где сошлись команды с другого полюса турнирной таблицы. Затем – поединок во Львове, а после него – матчи "Ингулец" - "Динамо" и "Заря" - "Минай".

"Шахтер" с "Металлистом 1925" и "Колос" с "Рухом" явили нам действо средней руки (хотя в первом случае был весьма смотрибельный второй тайм). И явно диссонировала с остальными игра в Луцке, где "Верес" и "Ворскла" выдали на-гора лишь по десятиминутке яркого футбола в начале и конце второго тайма. К слову, уже не впервой домашние игры "Вереса" здесь навевают тоску.

Интрига. Нигде она не покидала нас еще до антракта. И лишь в двух случаях – вскоре после него. Первым отстрелялся "Шахтер": гол Степаненко на 49-й минуте означал крах надежд харьковских болельщиков – единственный голевой момент их команды случился уже при 0:2.

Следует признать, что и в Мариуполе после реализованного Путрей на 55-й минуте пенальти (1:3) хозяевам поля уже ничего не светило. Ведь после гола Мишнева с ответного 11-метрового, в оставшееся время шансов отыграться у мариупольцев попросту не было.

А в шести матчах из восьми интрига, что называется, зажигала. Ситчинава мог вывести вперед "Колос" еще на 75-й минуте, но угодил в стойку ворот "Руха". Семь минут спустя в Запорожье в аналогичной ситуации Шахаб выстрелил в перекладину, не принеся победу "Заре" над "Минаем". А еще через четыре минуты Завийский добавил "Десне" два очка в игре "Днепром-1".

Во Львове промах Чиряка на 90-й минуте стоил тех же двух очков в придачу к одному хозяевам поля в игре с "Александрией". Тогда же Бущан в Киеве спас "Динамо" от поражения после удара Полегенько. И, наконец, в Луцке неплохой шанс принести победу "Вересу" уже в компенсированное время имел Мирошник, но удар вышел чересчур неточным.

Логика. На мой взгляд, самый адекватный счет был зафиксирован в поединке "Шахтера" с "Металлистом 1925" - типичные 2:0. Очень похоже на итоговые 2:1 смотрелось и в Чернигове. Наверное, такой же счет в пользу гостей был бы закономерен и в Мариуполе – то есть, победа команды из Одессы в один мяч вполне логична. Ну и "Верес" - "Ворскла": ничья, но, пожалуй, нулевая.

Другая половина игр тура дала нам нелогичные результаты. Считаю, что "Заря" была ближе к победе в игре с "Минаем". Что "Колос" "наиграл" на свой гол, в отличие от "Руха". Так же, как и "Динамо" могло бы рассчитывать на минимальную победу над "Ингульцом". Ну и "Александрия" на свои законные 2:1 со "Львовом" "наиграла" безусловно – при итоговой ничье на табло.

Словом, пятьдесят на пятьдесят. Бабушка Логика надвое сказала.

Судейство. Здесь фактически не о чем бы было говорить, кабы не эпизод на последней минуте последнего матча тура: Ковалев против Родригеса.

Комментарий Юстаса: "Нарушение было обоюдным. В момент подачи Жерсон толкал рукой в грудь, а защитник держал за волосы. После толчка защитник улетает, держа его за косички. Но потом пинок Жерсона вполне себе на красную тянул. А в кино ничего не увидели… Но в итоге разрулили правильно. Сам бы так сделал".

То есть, нарушали оба, но Ковалев при этом как бы спровоцировал дальнейшие неспортивные действия Родригеса. Поэтому последнего и пощадили, руководствуясь духом игры. И, по мнению моего консультанта, результативной ошибки арбитра здесь нет. Болельщики "Динамо", естественно, будут против: положение обязывает.

Везение. Фортуна разбушевалась вовсю, приложив свою руку к трем четвертям результатов тура.

Во Львове на 45-й минуте Ковалец пробивает в перекладину, а три минуты спустя "Александрия" получает гол в раздевалку – хозяева открыли счет. В Киеве после прострела Караваева на 71-й "Динамо" повело в счете: мяч влетел в сетку, круто поменяв направление, рикошетом от игрока "Ингульца" Шишки.

В Луцке на 57-й минуте, при 1:1, Сергийчук из "Вереса" пробивает с пенальти в перекладину ворот "Ворсклы". И, как уже было сказано выше, при этом же счете, в штангу ворот "Руха" на 75-й попадет в Ковалевке Ситчинава, а в Запорожье на 82-й – в перекладину ворот "Миная" игрок "Зари" Шахаб.

Но везунчик тура, без вариантов, "Десна". Сначала, на 48-й минуте, при 1:0 с "Днепром", Чуже попадает в стойку ее ворот. В определенной степени, на счет везения можно отнести и второе удаление в составе соперника на 75-й минуте – когда Пихаленок пиханул лишнего на ровном месте. Однако днепряне, тем не менее, умудрились сравнять счет, играя вдевятером!

И тогда на арену вновь вышла госпожа Удача. Ибо победный гол черниговцев на 86-й минуте был бы невозможен без просто невероятно неудачных действий кипера Паста. Уж свезло, так свезло.

Личности. Как по мне, самой яркой фигурой тура стал вратарь "Ингульца" Шуст. Вот вроде бы и кричащих сэйвов было два-полтора (хотя чего только стоило отбить бисиклету Родригеса!), но в течение всего матча он регулярно оказывался в нужное время в нужном месте, превращая потенциально опасные моменты в кажущуюся разминку для голкипера. Я так увидел.

Знаю, что мой выбор удивит многих, но из полевых больше всех запомнился мариуполец Кулаков. А после него – александриец Ковалец и черниговцы Картушов и Тотовицкий. Если же говорить об эффективности, то выделил бы еще одного представителя "Десны" - Калитвинцева. Он принял участие всего в двух важных эпизодах, но оба раза отличился ассистом.

А в целом, на удивление, в столь насыщенном событиями туре ко мне на карандаш попали немногие. В половине матчей – вообще никто.

Симпатии. Больше всех на атаку сыграла "Десна". Но следует понимать, что минимум половина ее голевых моментов была создана при численном преимуществе в два человека. Порадовала атакующей игрой "Александрия". Приятно удивила команда Мороза, представляющая Одессу. "Черноморцем" от этого для меня она не станет, но играли хорошо.

Не сказал бы, что разочаровало "Динамо" - тут скорее нужно отдать должное "Ингульцу". Зачетно, как для зрителя, отыграли также "Заря", "Шахтер" и, пожалуй, тот же "Мариуполь". Отдельный респект "Днепру-1", почти все свои голевые моменты создавшему, играя в меньшинстве. Подсчитал, и получается, что я назвал уже больше половины команд лиги.

Меньше всего возможностей показать себя в созидании имел "Металлист 1925". Бедно с моментами было у "Руха", и не только после удаления. Изрядно разочаровала "Ворскла". Остальные – туда-сюда, как по мне. Напомню: здесь говорят не о результате – об игре для зрителя.

Таблица. Вот и пришло время наконец-то в нее заглянуть. После четырех туров мы имеем единоличного и весьма неожиданного лидера в лице "Десны". По-прежнему считаю, что во многом в ее пользу складываются обстоятельства, но стопроцентный результат говорит за себя.

"Динамо", потеряв два очка, позволило "Шахтеру" приблизиться к себе. А вот "Ворскла" отпустила лидера и выбыла из тройки. Само по себе, это не удивляет.

Отметим также хоть и привычно, но таки неудачный старт "Зари", продолжающей удаляться от лидирующей группы команд. Затем – успех команды Климова и очки, набранные "Минаем" и особенно – "Ингульцом". Соответственно, роль главного неудачника на сегодняшний день примерил на себя "Мариуполь".

Но в целом, именно этот конкретный тур вселяет оптимизм. В том смысле, что в нем мы не увидели ни одного явного аутсайдера. Ну а с лидерами-то ясно: "Десна" - калиф на энное количество часов, а единственный, как мне кажется, кто мог бы в перспективе хоть как-то приблизиться к фаворитам – "Днепр" отчетливо прихрамывает.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Десна 4 4 0 0 9-2 +7 12 0 2 Динамо 4 3 1 0 9-2 +7 10 0 3 Шахтер 4 3 0 1 8-3 +5 9 0 4 Ворскла 4 2 2 0 9-4 +5 8 0 5 СК Днепр-1 4 2 1 1 8-5 +3 7 0 6 ФК Александрия 4 2 1 1 4-3 +1 7 0 7 Металлист 1925 4 2 0 2 5-6 -1 6 0 8 Колос 3 1 2 0 2-1 +1 5 0 9 Заря 4 1 1 2 7-5 +2 4 0 10 ФК Минай 3 1 1 1 2-3 -1 4 0 11 Рух 4 1 1 2 4-6 -2 4 0 12 Черноморец 4 1 0 3 5-11 -6 3 0 13 Верес 4 0 2 2 2-7 -5 2 0 14 ФК Львов 4 0 2 2 3-9 -6 2 0 15 ФК Мариуполь 4 0 1 3 5-8 -3 1 0 16 Ингулец 4 0 1 3 3-10 -7 1 0

Анонсы. "Динамо" - "Десна". Дальше можно ничего не рассказывать. Разве что, пикантности добавляет очковая потеря фаворита накануне. Стоит ожидать выноса черниговского тела? В любом случае, это уже будет проверка амбиций команды Рябоконя на новом и более высоком уровне.

Интригующая парочка – "Ворскла" с "Металлистом 1925". Прямо и не знаешь, чего от них ждать. Примерно то же могу сказать о "Колосе" с "Александрией". Команда Гуры свою робингудовскую норму выполнила честно, но теперь-то ей играть с соперником своего "размера". Который пока не впечатляет, но и не проваливается. Найдет коса на камень?

"Верес" - "Минай". Наверное, было бы интересно, если бы не уровень мастерства команд, оставляющий желать лучшего. И, внимание – опять играть на луцком поле, где пока царит зеленая тоска. "Львов" с "Ингульцом" сыграют на газоне вроде бы лучшего качества, и тоже соседи по таблице, но и здесь нас вполне могут подстеречь дебри незамысловатого прагматизма.

Что у нас остается? "Мариуполь" - "Заря"? Ну, при стабильной нестабильности команды Скрипника, помноженной на старт в отборе Лиги Европы, тут все может статься. "Шахтер" в Одессе? В этом месте я всегда плачу. Хотя у сателлита "Динамо" по определению должен быть особый настрой именно на этого соперника. Но на сколько его хватит?

И все же после двух веселых туров кряду я пребываю в достаточно благодушном настроении. Согласно законам классики нашего унылого жанра, его мне положено испортить сегодня – в Вене. А вообще, третье фиаско представителя Украины в Европе уж точно составит систему и подпишет приговор нашему клубному футболу. Пока же очередная надежда готовится умереть последней…