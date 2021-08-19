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Караваев: В пропущенном голе от Ингульца виновата вся команда

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Караваев: В пропущенном голе от Ингульца виновата вся команда

Фото: ФК Динамо Киев

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Полузащитник "Динамо" Александр Караваев в эфире телеканалу "Футбол 1"прокомментировал ничью с "Ингульцем" (1:1) в матче 4-го тура УПЛ.

"Особо серьезных моментов не было, чтобы сказать, что у нас было на 3-4 гола. Создавали свои моменты, но соперник очень хорошо оборонялся, перекрыл все зоны. Закрывали все, нам было тяжело подойти к их воротам. А они выбегали в контратаки, у них появлялись моменты. Тяжелая игра, конечно. Можно ее себе в негатив занести, потому что не играли так, как должны были играть.

Каков был план? Быстрые переходы, смена направления, вбегание в зону. Но они низко сели, тяжело было вбегать в зону, пространства не было. Нужно было играть быстрее, в одно-два касания, с прониканием в зону.

Не сказал бы, что сложно играть без типического центрфорварда. Даже когда его нет, главное точно отдавать пасы, чтобы игрок, который вбегает в зону, мог забить этот мяч. Можно сказать, что отдал ассист, но победы это не принесло, так что эмоции не очень положительные.

В пропущенном голе вся команда виновата. Должны были и накрыть, и перекрыть, и не дать пробить. Все мы виноваты", - сказал Караваев.

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В статье: Александр Караваев Динамо (Киев) Ингулец (Петрово)
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Источник:
Динамомания

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