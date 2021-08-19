Выберите лучший гол 4-го тура УПЛ - Опрос + ВИДЕО

В восьми матчах четвертого тура чемпионата Украины только одна команда не разжилась результативным ударом. Всего было забито ровно 20 голов, восемь из них будут претендовать на почетное звание лучшего в четвертом туре. Итак, вашему вниманию претенденты, за которые вам нужно отдать свой голос. Традиционно идем в хронологическом порядке

Открывает наш хит-парад гол Алахьяра Саядманеша. Иранский легионер "Зари" в матче с "Минаем" продемонстрировал, как нужно работать с мячом на ограниченном пространстве

Матч "Десна" - "Днепр-1" оправдал статус центрального в туре. В нем была интрига, много ярких моментов и, конечно, классные гола. Денис Безбородко забил уже свой четвертый гол с начала сезона - на этот раз классно замкнул подачу Калитвинцева головой

Артем Довбик из "Днепра-1" не отстает от черниговского коллеги. У него тоже четыре мяча, последний вышел весьма эффектным

"Львов" должен был открывать счет в противостоянии с "Александрией" значительно раньше, но с пенальти переиграть голкипера не удалось. А вот после удара Реннана Олег Билык капитулировал

"Александрия" ответила тонкой комбинацией, точку в которой поставил итальянец Клаудио Спинелли

В поединке "Мариуполь" - "Черноморец" зрители увидели пять голов. Два из них будут соревноваться за ваши голоса. Первый - от Николая Михайленко, который идеально поймал мяч на ногу на линии штрафной площади

Второй - от Артура Авагимяна. Прыжок Олега Кудрика только добавил эффектности этому выстрелу с дальней дистанции

Гол Ильи Коваленко из "Ингульца" в ворота "Динамо" выглядит довольно рабочим, но петровцы спокойно разыграли комбинацию, а затем хавбек вколотил в ближнюю девятку

Напомним, лучшим голом в третьем туре был выбран удар Виталия Буяльского в матче с "Зарей".