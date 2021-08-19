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Шапаренко: Мяч не шел в ворота Ингульца, как будто был не наш день
Хавбек "Динамо" - о ничьей с "Ингульцом"
Фото: ФК Динамо Киев
Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко прокомментировал ничью с "Ингульцом" (1:1) в матче 4-го тура УПЛ.
- Неплохо играли, но соперник весь матч стоял сзади, оборонялся. Это была их цель – просто поставить "автобус". Толком они ничего не создали у наших ворот, кроме момента, когда в конце игры Жора выручил, а также нелепого гола. Сегодня мяч не шел в ворота, как будто был не наш день.
- На стадионе "Динамо" атмосфера отличается от больших стадионов, таких как "Олимпийский"?
- Мне нравится этот стадион. Он атмосферный, душевный. Чувствуется, что ты играешь дома, ведь здесь преобладает синий цвет на трибунах. Мне нравится здесь играть.
- Возможно, много сил отобрал матч с "Интером"?
- Конечно, матч в Милане был тяжелым, но мы не должны искать отговорки, списывать неудачу на матч с сильным соперником или перелет. Мы должны выходить и добывать победу в каждом матче. Просто нам сегодня не повезло.
- Как команда сейчас поддерживает связь с Мирчей Луческу?
- Мистер общается с нами по телефону. Желаем ему здоровья от всей команды, чтобы он поскорее к нам вернулся и приступил к работе на тренировках. Все ждут его.
- Луческу не хватает на тренерской скамье во время матча?
- Да, все ребята его ждут. Желаем ему только здоровья", - подытожил Шапаренко.
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