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Шапаренко: Мяч не шел в ворота Ингульца, как будто был не наш день

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек "Динамо" - о ничьей с "Ингульцом"

Шапаренко: Мяч не шел в ворота Ингульца, как будто был не наш день

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко прокомментировал ничью с "Ингульцом" (1:1) в матче 4-го тура УПЛ.

- Неплохо играли, но соперник весь матч стоял сзади, оборонялся. Это была их цель – просто поставить "автобус". Толком они ничего не создали у наших ворот, кроме момента, когда в конце игры Жора выручил, а также нелепого гола. Сегодня мяч не шел в ворота, как будто был не наш день.

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- На стадионе "Динамо" атмосфера отличается от больших стадионов, таких как "Олимпийский"?

- Мне нравится этот стадион. Он атмосферный, душевный. Чувствуется, что ты играешь дома, ведь здесь преобладает синий цвет на трибунах. Мне нравится здесь играть.

- Возможно, много сил отобрал матч с "Интером"?

- Конечно, матч в Милане был тяжелым, но мы не должны искать отговорки, списывать неудачу на матч с сильным соперником или перелет. Мы должны выходить и добывать победу в каждом матче. Просто нам сегодня не повезло.

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- Как команда сейчас поддерживает связь с Мирчей Луческу?

- Мистер общается с нами по телефону. Желаем ему здоровья от всей команды, чтобы он поскорее к нам вернулся и приступил к работе на тренировках. Все ждут его.

- Луческу не хватает на тренерской скамье во время матча?

- Да, все ребята его ждут. Желаем ему только здоровья", - подытожил Шапаренко.

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В статье: Динамо (Киев) Ингулец (Петрово) Николай Шапаренко
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (4)
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olexadovbusch (Івано-Франківськ)
19.08.2021 в 10:51
Що воно меле??? А ви який забили??? *...Конечно, матч в Милане был тяжелым...* Для кого? Для тебе? Та ти в 1-му пропущеному і 3-му голах навіть як слід не поборовся, щоб не дати пробити, а як цуцик крутився і щось там руками махав... сидів би хоч, і тут нічого не п...в...
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+1
0
dalexx (Украина)
19.08.2021 в 10:39
Шапаренко и Цыганков не тянут, это не уровень Динамо. Про Гармаша и Сидорчука даже не хочется, вчерашний день
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0
0
ua valery (харьков)
19.08.2021 в 10:32
"Нелепый гол" - этот термин больше подходит голу Динамо. А Ингулец забил по делу.
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+3
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
19.08.2021 в 10:16
Конечно не ваш, если не бить, а пытаться тупыми финтами 3х защитников обвести
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+2
0


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