Денис Гармаш провел 200-й матч в чемпионате Украины

Полузащитник "Динамо" Денис Гармаш принял участие в матче 4-го тура УПЛ против "Ингульца" (1:1).

31-летний хавбек вышел в стартовом составе команды и провел на поле 63 минуты, после чего его заменил полузащитник Беньямин Вербич.

Этот поединок стал 200-м для Дениса в чемпионате Украины. Гармаш стал девятым футболистом "Динамо", кому покорился рубеж в 200 матчей в УПЛ. Первое место в списке занимает легендарный вратарь киевлян Александр Шовковский (426 матчей).

В текущем сезоне Гармаш провел 4 матча за "Динамо" и отличился одним забитым голом.