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Денис Гармаш провел 200-й матч в чемпионате Украины
Встреча с "Ингульцом" стала юбилейной для хавбека
Фото: ФК Динамо Киев
Полузащитник "Динамо" Денис Гармаш принял участие в матче 4-го тура УПЛ против "Ингульца" (1:1).
31-летний хавбек вышел в стартовом составе команды и провел на поле 63 минуты, после чего его заменил полузащитник Беньямин Вербич.
Этот поединок стал 200-м для Дениса в чемпионате Украины. Гармаш стал девятым футболистом "Динамо", кому покорился рубеж в 200 матчей в УПЛ. Первое место в списке занимает легендарный вратарь киевлян Александр Шовковский (426 матчей).
В текущем сезоне Гармаш провел 4 матча за "Динамо" и отличился одним забитым голом.
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