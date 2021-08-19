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Денис Гармаш провел 200-й матч в чемпионате Украины

Премьер-лига
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Встреча с "Ингульцом" стала юбилейной для хавбека

Денис Гармаш провел 200-й матч в чемпионате Украины

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Денис Гармаш принял участие в матче 4-го тура УПЛ против "Ингульца" (1:1).

31-летний хавбек вышел в стартовом составе команды и провел на поле 63 минуты, после чего его заменил полузащитник Беньямин Вербич.

Этот поединок стал 200-м для Дениса в чемпионате Украины. Гармаш стал девятым футболистом "Динамо", кому покорился рубеж в 200 матчей в УПЛ. Первое место в списке занимает легендарный вратарь киевлян Александр Шовковский (426 матчей).

В текущем сезоне Гармаш провел 4 матча за "Динамо" и отличился одним забитым голом.

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В статье: Денис Гармаш Динамо (Киев) Ингулец (Петрово)
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Источник:
УПЛ

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