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Бартулович: Было много моментов, когда Динамо нервничало

Премьер-лига
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Хавбек "Ингульца" подвел итоги результата матча с киевлянами

Бартулович: Было много моментов, когда Динамо нервничало

Фото: Footballua.tv

Новина українською

Полузащитник "Ингульца" Младен Бартулович прокомментировал ничью с "Динамо" (1:1) в матче 4-го тура УПЛ.

"Много моментов было, где видно, что "Динамо" нервничало. Да, мы пропустили нелепый гол, но сумели отыграться. Здорово, что играли до конца. В конце еще такой момент создали, что могли вырвать победу.

Я думаю, нужно быть довольными этим результатом и двигаться дальше", - сказал Бартулович.

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В статье: Младен Бартулович Динамо (Киев) Ингулец (Петрово)
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Источник:
Футбол NEWS

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