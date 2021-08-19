Бартулович: Было много моментов, когда Динамо нервничало

Полузащитник "Ингульца" Младен Бартулович прокомментировал ничью с "Динамо" (1:1) в матче 4-го тура УПЛ.

"Много моментов было, где видно, что "Динамо" нервничало. Да, мы пропустили нелепый гол, но сумели отыграться. Здорово, что играли до конца. В конце еще такой момент создали, что могли вырвать победу.

Я думаю, нужно быть довольными этим результатом и двигаться дальше", - сказал Бартулович.