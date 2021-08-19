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Герой футбольного дня. Сергей Лавриненко

Премьер-лига
(3 голосов)

Остановил Динамо

Герой футбольного дня. Сергей Лавриненко

Фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В целом неплохо – четвертый тур стал последним, который какая-то из команд УПЛ начинала с нулем очков. Примечательно, что от "баранки" избавился "Ингулец" в поединке не с кем-нибудь, а с действующим чемпионом. Дополнительной ценности этой ничьей придает тот факт, что предыдущие три матча петровчане тоже провели против более статусных и именитых соперников.

Президент "Ингульца" скромно сказал, что его команде повезло зацепиться за очки в Киеве. Но к этому все шло: ни против "Шахтера", ни против "Десны" скромный коллектив из Кировоградской области безнадежно не выглядел. Даже против "Зари", которой "Ингулец" проиграл 1:5, на определенном отрезке матча была борьба.

Случайность – это если бы удалось всеми правдами и неправдами отстоять нулевую ничью. В некоторые моменты казалось, что так и будет, но потом "Ингулец", как часто бывает в таких ситуациях, пострадал от самострела – "Динамо" заставило ошибиться защиту команды Лавриненко. Честь и хвала "Ингульцу" за то, что удалось включиться и забить ответный гол. Гол-красавец.

Герой футбольного дня. Сергей Лавриненко - изображение 1

Да еще можно было и победу вырвать, если бы Полегенько реализовал выход один на один с вратарем. Но ничья – это тоже неплохо. "Ингулец" с честью выдержал испытания, подкинутые ему коварным календарём (четыре подряд матча против топ-соперников). А уже с пятого тура начнется по-настоящему конкурентная борьба.

Наш чемпионат слабый, плохой? Может, и так. Наши клубы вылетают от финнов и казахов – это факты. Но наш вице-чемпион на уровне соревнуется с третьей командой Франции, а аутсайдер лиги отбирает очки у чемпиона. Поэтому есть и свои изюминки.

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