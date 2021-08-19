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УПЛ назвала лучшего тренера по итогам 4-го тура

Премьер-лига
(2 голосов)

"Моряки" добыли первую победу в сезоне

УПЛ назвала лучшего тренера по итогам 4-го тура

Фото: УПЛ

Новина українською

Всеукраинское объединение тренеров назвало лучшего тренера по итогам 4-го тура УПЛ сезона 2021/22.

Им стал наставник "Черноморца" Юрий Мороз.

Под его руководством, "моряки" нанесли выездное поражение "Мариуполю" со счетом 3:2, получив свою первую победу.

Мороз получил 4,6 балла из 5 возможных от экспертной комиссии.

Напомним, что следующий свой матч "Черноморец" сыграет против "Шахтера". Поединок состоится в эту субботу, 21 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30.

Читайте такжеМороз: Мне больше понравился результат, но в исполнении игры еще есть над чем работать

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В статье: Юрий Мороз Черноморец (Одесса)
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (1)
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SeventyFour (Phoenix)
19.08.2021 в 12:34
Та за шо? Играли ж 2 гóвна. Тренера Ингульца можно было поставить.
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