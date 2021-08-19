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Сампдория сделала повторное предложение Динамо по трансферу Супряги

Премьер-лига
(1 голосов)

Клуб Серии А продолжает работать над переходом украинца

Сампдория сделала повторное предложение Динамо по трансферу Супряги

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

"Сампдория" все еще заинтересована в трансфере форварда "Динамо" Владислава Супряги. Об этом сообщает Sampdoria News 24 со ссылкой на Il Secolo XIX.

По данным источника, руководство итальянского клуба продолжает работать над переходом украинца. Клуб Серии А может предложить "Динамо" 750 тысяч евро за аренду 21-летнего игрока с правом выкупа за 7,2 миллиона.

Ранее сообщалось, что изначально "Сампдория" и "Динамо" обсуждали аренду Супряги за 1,5 миллиона евро с опцией выкупа в 7 миллионов евро. Но впоследствии президент генуэзского клуба потребовал снижение цены.

Напомним, что в минувшем сезоне УПЛ Супряга за "Динамо" провел 31 матч, в которых забил 3 гола и выполнил пять результативных передач.

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В статье: Динамо (Киев) Сампдория (Генуя) Владислав Супряга
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Источник:
Sampdoria News 24

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Комментарии (1)
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surzhik (Чернігів)
19.08.2021 в 13:08
Краще в ЧО вітдати безкоштовно
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