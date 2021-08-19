Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сампдория сделала повторное предложение Динамо по трансферу Супряги
Клуб Серии А продолжает работать над переходом украинца
Фото: ФК Динамо Киев
"Сампдория" все еще заинтересована в трансфере форварда "Динамо" Владислава Супряги. Об этом сообщает Sampdoria News 24 со ссылкой на Il Secolo XIX.
По данным источника, руководство итальянского клуба продолжает работать над переходом украинца. Клуб Серии А может предложить "Динамо" 750 тысяч евро за аренду 21-летнего игрока с правом выкупа за 7,2 миллиона.
Ранее сообщалось, что изначально "Сампдория" и "Динамо" обсуждали аренду Супряги за 1,5 миллиона евро с опцией выкупа в 7 миллионов евро. Но впоследствии президент генуэзского клуба потребовал снижение цены.
Напомним, что в минувшем сезоне УПЛ Супряга за "Динамо" провел 31 матч, в которых забил 3 гола и выполнил пять результативных передач.
Популярное сейчас
- Не помог с Ингульцом. Игрок Динамо получил отдых от тренерского штаба
- Авантюры Де Дзерби рано или поздно подставят Трубина. И, похоже, не один раз. Аудиомнение #109
- Ничья Динамо, успехи Яремчука и Локателли в Юве. Главные новости за 18 августа
- Новый тренер сборной, победа Шахтера в ЛЧ, сенсация Вернидуба. Главные новости за 17 августа
- Лео Месси с женой выбирают дом в Париже. ФОТО
- Один из лидеров Динамо стал отцом! ФОТО