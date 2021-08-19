Сампдория сделала повторное предложение Динамо по трансферу Супряги

"Сампдория" все еще заинтересована в трансфере форварда "Динамо" Владислава Супряги. Об этом сообщает Sampdoria News 24 со ссылкой на Il Secolo XIX.

По данным источника, руководство итальянского клуба продолжает работать над переходом украинца. Клуб Серии А может предложить "Динамо" 750 тысяч евро за аренду 21-летнего игрока с правом выкупа за 7,2 миллиона.

Ранее сообщалось, что изначально "Сампдория" и "Динамо" обсуждали аренду Супряги за 1,5 миллиона евро с опцией выкупа в 7 миллионов евро. Но впоследствии президент генуэзского клуба потребовал снижение цены.

Напомним, что в минувшем сезоне УПЛ Супряга за "Динамо" провел 31 матч, в которых забил 3 гола и выполнил пять результативных передач.