Ворскла - Металлист 1925. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Новичок лиги "Металлист 1925" успел провести четыре поединка и за это время добыл немало зрительских симпатий. Игра харьковчан нравится, у команды есть почерк и характер, поэтому и место в турнирной таблице –возле лидеров.

Относительно "Ворсклы" – смешанные чувства. С одной стороны, полтавчане сыграны и заряжены, с другой – команда отмечается нестабильностью, которая проявилась в еврокубквоих поединках, а также в матче прошлого тура УПЛ против "Вереса".

Именно "Ворскла" и "Металлист 1925" сыграют между собой в стартовом поединке пятого тура чемпионата Украины.

Матч состоится в пятницу, 20-го августа 2021-го года, в 19:30. Прямая онлайн текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Премьер - лига" >>>.

Онлайн прямую видеотрансляцию матча "Ворскла" - "Металлист 1925" обеспечит телеканал "Футбол 1". Начало прямого эфира – в 19:25.