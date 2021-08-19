Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ворскла - Металлист 1925. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Ворскла - Металлист 1925: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.08.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
фото - ФК Ворскла (Полтава)
Новичок лиги "Металлист 1925" успел провести четыре поединка и за это время добыл немало зрительских симпатий. Игра харьковчан нравится, у команды есть почерк и характер, поэтому и место в турнирной таблице –возле лидеров.
Относительно "Ворсклы" – смешанные чувства. С одной стороны, полтавчане сыграны и заряжены, с другой – команда отмечается нестабильностью, которая проявилась в еврокубквоих поединках, а также в матче прошлого тура УПЛ против "Вереса".
Именно "Ворскла" и "Металлист 1925" сыграют между собой в стартовом поединке пятого тура чемпионата Украины.
Матч состоится в пятницу, 20-го августа 2021-го года, в 19:30. Прямая онлайн текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Премьер - лига" >>>.
Онлайн прямую видеотрансляцию матча "Ворскла" - "Металлист 1925" обеспечит телеканал "Футбол 1". Начало прямого эфира – в 19:25.
Популярное сейчас
- Сампдория сделала повторное предложение Динамо по трансферу Супряги
- В игру вступает третья сила. Рапид - Заря и другие важные для Украины матчи Лиги Европы и Лиги конференций
- Ничья Динамо, успехи Яремчука и Локателли в Юве. Главные новости за 18 августа
- Новый тренер сборной, победа Шахтера в ЛЧ, сенсация Вернидуба. Главные новости за 17 августа
- Один из лидеров Динамо стал отцом! ФОТО
- Жена Руслана Малиновского открыла собственное ателье в Бергамо. ФОТО