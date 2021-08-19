  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ворскла - Металлист 1925. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ворскла - Металлист 1925. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Ворскла - Металлист 1925: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.08.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Ворскла - Металлист 1925. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

фото - ФК Ворскла (Полтава)

UA-Футбол
Новина українською

Новичок лиги "Металлист 1925" успел провести четыре поединка и за это время добыл немало зрительских симпатий. Игра харьковчан нравится, у команды есть почерк и характер, поэтому и место в турнирной таблице –возле лидеров.

Относительно "Ворсклы" – смешанные чувства. С одной стороны, полтавчане сыграны и заряжены, с другой – команда отмечается нестабильностью, которая проявилась в еврокубквоих поединках, а также в матче прошлого тура УПЛ против "Вереса".

Именно "Ворскла" и "Металлист 1925" сыграют между собой в стартовом поединке пятого тура чемпионата Украины.

Матч состоится в пятницу, 20-го августа 2021-го года, в 19:30. Прямая онлайн текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Премьер - лига" >>>.

Онлайн прямую видеотрансляцию матча "Ворскла" - "Металлист 1925" обеспечит телеканал "Футбол 1". Начало прямого эфира – в 19:25.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...