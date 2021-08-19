  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Сабо: Игроки Динамо думали, что можно без скорости обыграть любую команду
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сабо: Игроки Динамо думали, что можно без скорости обыграть любую команду

Премьер-лига
(3 голосов)

Специалист прокомментировал ничью киевлян с "Ингульцом"

Сабо: Игроки Динамо думали, что можно без скорости обыграть любую команду

Фото: Footballua.tv

Новина українською

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал результат матча 4-го тура УПЛ "Ингулец" - "Динамо" (1:1).

"Справедливая ничья. Обе команды играли неплохо. Я хочу немножко покритиковать динамовцев. Молодые ребята вышли и думали, что можно без скорости обыграть любую команду.

А "Ингулец" подготовился к динамовцам. Молодцы! Очень хорошо провели игру, за что получили одно очко", - сказал Сабо.

Читайте такжеПоворознюк: С Динамо нам повезло. Но взять очко с такой командой - это супер, это кайф
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Йожеф Сабо Динамо (Киев) Ингулец (Петрово)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
alex.belogubko (одесса)
19.08.2021 в 14:42
Супрягу надо отдать в ЧО-ДК2-всегда будет под рукой у Суркиса там он заиграет и можно за него просить хорошие бабки а сейчас пока дают мало --Сабо подскажи Сурку хороший вариант
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...