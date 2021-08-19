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Сабо: Игроки Динамо думали, что можно без скорости обыграть любую команду
Специалист прокомментировал ничью киевлян с "Ингульцом"
Фото: Footballua.tv
Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал результат матча 4-го тура УПЛ "Ингулец" - "Динамо" (1:1).
"Справедливая ничья. Обе команды играли неплохо. Я хочу немножко покритиковать динамовцев. Молодые ребята вышли и думали, что можно без скорости обыграть любую команду.
А "Ингулец" подготовился к динамовцам. Молодцы! Очень хорошо провели игру, за что получили одно очко", - сказал Сабо.
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
19.08.2021 в 14:42
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