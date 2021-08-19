  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Хацкевич: Если Луческу не хотел Шкурина, то он и не будет играть
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хацкевич: Если Луческу не хотел Шкурина, то он и не будет играть

Премьер-лига
(1 голосов)

Илья пока не дебютировал в официальных играх киевлян

Хацкевич: Если Луческу не хотел Шкурина, то он и не будет играть

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Экс- тренер "Динамо" Александр Хацкевич поделился мнением о приходе в клуб белорусского форварда Ильи Шкурина.

"Если говорить за Шкурина – футболиста должен брать тренер. Если не он взял этого футболиста, то думаю, что Илья будет сидеть долго. Я так знаю. Ни один из журналистов, которые рядом с "Динамо", не скажут этого.

Луческу, наверное, не хотел этого футболиста. Если Луческу его не хотел, то он играть не будет", – сказал Хацкевич.

Напомним, этим летом "Динамо" арендовало Шкурина у московского "ЦСКА" с правом выкупа. Илья пока не дебютировал в официальных играх киевлян.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Хацкевич Динамо (Киев) Илья Шкурин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Джан Мурадов (Придеснянськ)
19.08.2021 в 14:52
То хто ж наполіг на його оренді? Карась?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...