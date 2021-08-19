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Хацкевич: Если Луческу не хотел Шкурина, то он и не будет играть
Илья пока не дебютировал в официальных играх киевлян
Фото: ФК Динамо
Экс- тренер "Динамо" Александр Хацкевич поделился мнением о приходе в клуб белорусского форварда Ильи Шкурина.
"Если говорить за Шкурина – футболиста должен брать тренер. Если не он взял этого футболиста, то думаю, что Илья будет сидеть долго. Я так знаю. Ни один из журналистов, которые рядом с "Динамо", не скажут этого.
Луческу, наверное, не хотел этого футболиста. Если Луческу его не хотел, то он играть не будет", – сказал Хацкевич.
Напомним, этим летом "Динамо" арендовало Шкурина у московского "ЦСКА" с правом выкупа. Илья пока не дебютировал в официальных играх киевлян.
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