Хацкевич: Если Луческу не хотел Шкурина, то он и не будет играть

Экс- тренер "Динамо" Александр Хацкевич поделился мнением о приходе в клуб белорусского форварда Ильи Шкурина.

"Если говорить за Шкурина – футболиста должен брать тренер. Если не он взял этого футболиста, то думаю, что Илья будет сидеть долго. Я так знаю. Ни один из журналистов, которые рядом с "Динамо", не скажут этого.

Луческу, наверное, не хотел этого футболиста. Если Луческу его не хотел, то он играть не будет", – сказал Хацкевич.