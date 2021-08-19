Премьер-лига
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Буяльский провел 150-й матч за Динамо в УПЛ
Юбилейным стал поединок с Ингульцом
Фото: ФК Динамо Киев
Матч против "Ингульца" (1:1) в 4-м туре УПЛ сезона 2021/22 стал юбилейным, 150-м за "
Свой дебютный матч в Премьер-лиге Буяльский провел 26 мая 2013 года в 20-летнем возрасте.
Кроме "Динамо" в УПЛ он выступал также за ужгородскую "Говерлу" (20 матчей), так что в целом на его счету 170 игр в УПЛ.
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Источник:ФК Динамо
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