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Буяльский провел 150-й матч за Динамо в УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Юбилейным стал поединок с Ингульцом

Буяльский провел 150-й матч за Динамо в УПЛ

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Матч против "Ингульца" (1:1) в 4-м туре УПЛ сезона 2021/22 стал юбилейным, 150-м за "Динамо" в чемпионатах Украины для Виталия Буяльского.

Свой дебютный матч в Премьер-лиге Буяльский провел 26 мая 2013 года в 20-летнем возрасте.

Кроме "Динамо" в УПЛ он выступал также за ужгородскую "Говерлу" (20 матчей), так что в целом на его счету 170 игр в УПЛ.

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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