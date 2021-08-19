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Поворознюк: Все говорили, что мы договорились с Суркисами, но мы играем только в честный футбол
Ингульцу удалось разжиться очками в матче с Динамо
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк прокомментировал
"Безумные эмоции, что мы взяли один пункт. Спасибо Боженьке, что нам повезло. Футболисты просто молодцы, ничего не дали создать "Динамо". И если бы еще в конце забили, то это было бы супер. Уже сыграли с "Шахтером", "Десной", "Зарей" и "Динамо" в сезоне.
Скептики там говорили, что у Лавриненко после четырех туров закончится "пожизненный контракт". Не дождетесь. А с "Динамо" сами себе забили.
Все говорили, что мы приехали сюда сливать матч, договорились с Суркисами. Но мы играем только в честный футбол", - сказал Поворознюк.
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