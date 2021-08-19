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Поворознюк: Все говорили, что мы договорились с Суркисами, но мы играем только в честный футбол

Премьер-лига
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Ингульцу удалось разжиться очками в матче с Динамо

Поворознюк: Все говорили, что мы договорились с Суркисами, но мы играем только в честный футбол

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк прокомментировал ничью с "Динамо" (1:1) в 4-м туре УПЛ.

"Безумные эмоции, что мы взяли один пункт. Спасибо Боженьке, что нам повезло. Футболисты просто молодцы, ничего не дали создать "Динамо". И если бы еще в конце забили, то это было бы супер. Уже сыграли с "Шахтером", "Десной", "Зарей" и "Динамо" в сезоне.

Скептики там говорили, что у Лавриненко после четырех туров закончится "пожизненный контракт". Не дождетесь. А с "Динамо" сами себе забили.

Все говорили, что мы приехали сюда сливать матч, договорились с Суркисами. Но мы играем только в честный футбол", - сказал Поворознюк.

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В статье: Динамо (Киев) Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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