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Безбородько: С Хачериди трудно на тренировках, обыграть один в один практически нереально

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник как очередное усиление для Десны

Безбородько: С Хачериди трудно на тренировках, обыграть один в один практически нереально

Новина українською

Форвард "Десны" Денис Безбородько поделился мнением о украинском защитнике Евгении Хачериди, который тренируется с черниговской командой.

"Невероятный опыт у Евгения! Трудно с ним на тренировках, обыграть один в один практически нереально. И это при том, что, по его словам, 5-6 последних месяцев он не играл в футбол.

Считаю, Хачериди станет для "Десны" колоссальным усилением. Мы будем только рады, если он останется с нами", — сказал Безбородько.

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В статье: Евгений Хачериди Десна (Чернигов) Денис Безбородько
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Источник:
football24

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