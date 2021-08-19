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Безбородько: С Хачериди трудно на тренировках, обыграть один в один практически нереально
Защитник как очередное усиление для Десны
Форвард "
"Невероятный опыт у Евгения! Трудно с ним на тренировках, обыграть один в один практически нереально. И это при том, что, по его словам, 5-6 последних месяцев он не играл в футбол.
Считаю, Хачериди станет для "Десны" колоссальным усилением. Мы будем только рады, если он останется с нами", — сказал Безбородько.
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Источник:football24
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