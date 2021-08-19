Безбородько: С Хачериди трудно на тренировках, обыграть один в один практически нереально

Форвард " Десны " Денис Безбородько поделился мнением о украинском защитнике Евгении Хачериди, который тренируется с черниговской командой.

"Невероятный опыт у Евгения! Трудно с ним на тренировках, обыграть один в один практически нереально. И это при том, что, по его словам, 5-6 последних месяцев он не играл в футбол.

Считаю, Хачериди станет для "Десны" колоссальным усилением. Мы будем только рады, если он останется с нами", — сказал Безбородько.