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Ворскла подарит 1 000 билетов болельщикам, которые вакцинируются от COVID

Премьер-лига
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Акция в поддержку вакцинации от полтавского клуба

Ворскла подарит 1 000 билетов болельщикам, которые вакцинируются от COVID

Новина українською

Полтавская "Ворскла" породит акцию поддержку вакцинации от коронавируса в Украине.

Так, на матч УПЛ с "Металлистом 1925", который состоится в ближашую пятницу, полтавский клуб выделит бесплатные билеты людям, которые вакцинируются от COVID.

200 человек, которые получат прививки в центрах вакцинации Полтавы, могут получить 1 000 бесплатных билетов на домашний матч команды.

С адресами центров вакцинации можно ознакомиться на сайте клуба.

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В статье: Ворскла (Полтава) коронавирус
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