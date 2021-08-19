Ворскла подарит 1 000 билетов болельщикам, которые вакцинируются от COVID

Полтавская "Ворскла" породит акцию поддержку вакцинации от коронавируса в Украине.

Так, на матч УПЛ с "Металлистом 1925", который состоится в ближашую пятницу, полтавский клуб выделит бесплатные билеты людям, которые вакцинируются от COVID.

200 человек, которые получат прививки в центрах вакцинации Полтавы, могут получить 1 000 бесплатных билетов на домашний матч команды.

С адресами центров вакцинации можно ознакомиться на сайте клуба.