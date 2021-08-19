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Ворскла подарит 1 000 билетов болельщикам, которые вакцинируются от COVID
Акция в поддержку вакцинации от полтавского клуба
Полтавская "Ворскла" породит акцию поддержку вакцинации от коронавируса в Украине.
Так, на матч УПЛ с "Металлистом 1925", который состоится в ближашую пятницу, полтавский клуб выделит бесплатные билеты людям, которые вакцинируются от COVID.
200 человек, которые получат прививки в центрах вакцинации Полтавы, могут получить 1 000 бесплатных билетов на домашний матч команды.
С адресами центров вакцинации можно ознакомиться на сайте клуба.
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