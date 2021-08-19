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Матвиенко: Болею за Динамо и все украинские клубы в еврокубках
Все ради рейтинга
Защитник "
"Естественно. Это рейтинг страны. Нужно, чтобы все украинские клубы побеждали. Конечно, я болею за все украинские команды в еврокубках", - сказал Матвиенко.
Напомним, что ранее
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Источник:Бомбардир
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