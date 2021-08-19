  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Матвиенко: Болею за Динамо и все украинские клубы в еврокубках
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матвиенко: Болею за Динамо и все украинские клубы в еврокубках

Премьер-лига
(1 голосов)

Все ради рейтинга

Матвиенко: Болею за Динамо и все украинские клубы в еврокубках

Новина українською

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко рассказал о том, что он болеть за "Динамо" Киев в еврокубках.

"Естественно. Это рейтинг страны. Нужно, чтобы все украинские клубы побеждали. Конечно, я болею за все украинские команды в еврокубках", - сказал Матвиенко.

Напомним, что ранее братья Суркисы поддерживали "Шахтер" на трибунах в выездном матче ЛЧ с "Монако".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Бомбардир

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...