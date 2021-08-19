Матвиенко: Болею за Динамо и все украинские клубы в еврокубках

Защитник " Шахтера " Николай Матвиенко рассказал о том, что он болеть за "Динамо" Киев в еврокубках.

"Естественно. Это рейтинг страны. Нужно, чтобы все украинские клубы побеждали. Конечно, я болею за все украинские команды в еврокубках", - сказал Матвиенко.