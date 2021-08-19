Поворознюк: Когда киевский стадион кричит "Ингулец играет за макароны, а вы – за миллионы" – это дорогого стоит

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал о своих эмоциях после ничьей с "Динамо" (1:1) в 4-м туре УПЛ .

- Если честно, то мы сами не понимаем, что сделали. По большому счету, кроме удара Родригеса, который отразил Шуст, соперник ничего не создал. А мы забили сами себе. Это футбол, рикошет. Никто обвинять этого парня [Михаила Шишку] не будет. Однако обидно пропускать автогол в таком напряженном матче. Очень благодарен ребятам за то, что они боролись до последнего. Кто его знает, что было бы, если бы Монзуль не свистнула в конце - такую ​​атаку сорвала. Мы любим футбол за то, что он непредсказуем.

- Когда в компенсированное время в борьбе с Максимом Ковалевым в штрафной закричал Жерсон Родригес, сердце не "екнуло"?

- Ну если за такое еще давать пенальти… Почему тогда не назначили одиннадцатиметровый, когда падал Ситало? Если давать такие пенальти, то это уже будет не футбол. Считаю, что все было по-справедливому.

- На эмоциях вы, кажется, даже на стол запрыгнули.

- Вам показалось – я не видел там стола. Это был подоконник. Это эмоции… Когда киевский стадион кричит "Ингулец играет за макароны, а вы – за миллионы" – это дорогого стоит. Наверное, людям не нравилась игра "Динамо". Их болельщики в конце встречи кричали "Ингулец молодец" - это тоже большая заслуга. Завоевать душу чужого болельщика не так просто. Мы сделали это своей игрой. Искренне благодарен ребятам.

- Имели возможность пообщаться с футболистами после игры с "Динамо"?

- До 2-х ночи. Еще в ресторан вместе заехали – у нас рядом с офисом в Киеве ресторан.

- Команде за хороший результат обещали премию?

- История этом умалчивает. Это наше внутреннее.