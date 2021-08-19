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Поворознюк: Когда киевский стадион кричит "Ингулец играет за макароны, а вы – за миллионы" – это дорогого стоит
Эмоции президента Ингульца после исторического матча
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал о своих эмоциях после
- Если честно, то мы сами не понимаем, что сделали. По большому счету, кроме удара Родригеса, который отразил Шуст, соперник ничего не создал. А мы забили сами себе. Это футбол, рикошет. Никто обвинять этого парня [Михаила Шишку] не будет. Однако обидно пропускать автогол в таком напряженном матче. Очень благодарен ребятам за то, что они боролись до последнего. Кто его знает, что было бы, если бы Монзуль не свистнула в конце - такую атаку сорвала. Мы любим футбол за то, что он непредсказуем.
- Когда в компенсированное время в борьбе с Максимом Ковалевым в штрафной закричал Жерсон Родригес, сердце не "екнуло"?
- Ну если за такое еще давать пенальти… Почему тогда не назначили одиннадцатиметровый, когда падал Ситало? Если давать такие пенальти, то это уже будет не футбол. Считаю, что все было по-справедливому.
- На эмоциях вы, кажется, даже на стол запрыгнули.
- Вам показалось – я не видел там стола. Это был подоконник. Это эмоции… Когда киевский стадион кричит "Ингулец играет за макароны, а вы – за миллионы" – это дорогого стоит. Наверное, людям не нравилась игра "Динамо". Их болельщики в конце встречи кричали "Ингулец молодец" - это тоже большая заслуга. Завоевать душу чужого болельщика не так просто. Мы сделали это своей игрой. Искренне благодарен ребятам.
- Имели возможность пообщаться с футболистами после игры с "Динамо"?
- До 2-х ночи. Еще в ресторан вместе заехали – у нас рядом с офисом в Киеве ресторан.
- Команде за хороший результат обещали премию?
- История этом умалчивает. Это наше внутреннее.
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