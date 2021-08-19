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Поворознюк: Когда киевский стадион кричит "Ингулец играет за макароны, а вы – за миллионы" – это дорогого стоит

Премьер-лига
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(3 голосов)

Эмоции президента Ингульца после исторического матча

Поворознюк: Когда киевский стадион кричит "Ингулец играет за макароны, а вы – за миллионы" – это дорогого стоит

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал о своих эмоциях после ничьей с "Динамо" (1:1) в 4-м туре УПЛ.

- Если честно, то мы сами не понимаем, что сделали. По большому счету, кроме удара Родригеса, который отразил Шуст, соперник ничего не создал. А мы забили сами себе. Это футбол, рикошет. Никто обвинять этого парня [Михаила Шишку] не будет. Однако обидно пропускать автогол в таком напряженном матче. Очень благодарен ребятам за то, что они боролись до последнего. Кто его знает, что было бы, если бы Монзуль не свистнула в конце - такую ​​атаку сорвала. Мы любим футбол за то, что он непредсказуем.

- Когда в компенсированное время в борьбе с Максимом Ковалевым в штрафной закричал Жерсон Родригес, сердце не "екнуло"?

- Ну если за такое еще давать пенальти… Почему тогда не назначили одиннадцатиметровый, когда падал Ситало? Если давать такие пенальти, то это уже будет не футбол. Считаю, что все было по-справедливому.

- На эмоциях вы, кажется, даже на стол запрыгнули.

- Вам показалось – я не видел там стола. Это был подоконник. Это эмоции… Когда киевский стадион кричит "Ингулец играет за макароны, а вы – за миллионы" – это дорогого стоит. Наверное, людям не нравилась игра "Динамо". Их болельщики в конце встречи кричали "Ингулец молодец" - это тоже большая заслуга. Завоевать душу чужого болельщика не так просто. Мы сделали это своей игрой. Искренне благодарен ребятам.

- Имели возможность пообщаться с футболистами после игры с "Динамо"?

- До 2-х ночи. Еще в ресторан вместе заехали – у нас рядом с офисом в Киеве ресторан.

- Команде за хороший результат обещали премию?

- История этом умалчивает. Это наше внутреннее.

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В статье: Динамо (Киев) Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Источник:
fanday

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Комментарии (3)
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Просто Квашин (Харьков)
19.08.2021 в 23:12
когда же вылезет глист с ж.о.п.ы. олексин (Водитель трамвая) ???
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0
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
19.08.2021 в 22:54
Макаронів на 10 тис. басків?
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0
-1
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simargl (Чернигов)
19.08.2021 в 22:53
О, бабки зажал. Этот похвастался бы , что раздал по 100 штук! Макорошки рулят )) но команда выглядела достойно !!
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