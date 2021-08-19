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Милевский: По 29 часов не хочется ездить на матчи, поэтому, пацаны, играйте в Динамо

Премьер-лига
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Миля есть Миля

Милевский: По 29 часов не хочется ездить на матчи, поэтому, пацаны, играйте в Динамо

Политека

Новина українською

Экс-форвард "Динамо" и "Миная" Артем Милевский рассказал о преимуществах пребывания в киевском клубе по сравнению с остальными командами УПЛ.

"Когда я в Киеве, то получаю удовольствие. Вот с вами увиделся (с Хацкевичем и Шацких, — прим.). Когда играл в "Динамо", то прилетел, отыграл, улетел и ты уже в Киеве.

А сейчас надо проехать пять часов во Львов на автобусе, затем садишься в поезд в 14:00 и приезжаешь на следующий день тоже в 14:00. Грубо говоря — 29 часов в пути.

А потом выходишь на тренировку и ноги отказывают, а на следующий день игра. Есть с чем сравнить. Пользуясь случаем, хочу пожелать всем, кто начинает заниматься футболом — цените футбол, потом его будет не хватать. 29 часов не хочется ездить, поэтому, пацаны, играйте в "Динамо" или "Заре", сказал Милевский.

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В статье: Артем Милевский Динамо (Киев) ФК Минай
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Источник:
Youtube-канал Миля

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