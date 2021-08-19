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Ингулец просматривает сборников из Казахстана и Туниса

Премьер-лига
(1 голосов)

Клуб продолжает работу на трансферном рынке

Ингулец просматривает сборников из Казахстана и Туниса

ФК Ингулец

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал о том, что клуб еще не завершил текущую летнюю трансферную кампанию, по-прежнему работая над усилением состава.

"Сейчас у нас на просмотре находятся два футболиста – сборники своих стран. Один из Казахстана, другой из Туниса. Молодые ребята, думаю, что подпишем их. Фамилий пока называть не буду", - сказал Поворознюк.

Напомним, что после 4-х туров "Ингулец" занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе только одно очко.

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В статье: Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Источник:
fanday

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