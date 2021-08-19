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Ингулец просматривает сборников из Казахстана и Туниса
Клуб продолжает работу на трансферном рынке
ФК Ингулец
Президент "
"Сейчас у нас на просмотре находятся два футболиста – сборники своих стран. Один из Казахстана, другой из Туниса. Молодые ребята, думаю, что подпишем их. Фамилий пока называть не буду", - сказал Поворознюк.
Напомним, что после 4-х туров "Ингулец" занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе только одно очко.
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