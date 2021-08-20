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Агент Шкурина: Сам Луческу заинтересован в Илье

Премьер-лига
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Агент форварда сообщил, что Мирча хотел видеть игрока в клубе

Агент Шкурина: Сам Луческу заинтересован в Илье

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Агент форварда "Динамо" Ильи Шкурина Валерий Исаев отреагировал на слова белорусского специалиста Александра Хацкевича о том, что главный тренер киевлян Мирча Луческу не хотел подписывать нападающего.

"Когда "ЦСКА" и киевское "Динамо" договорились по поводу аренды Ильи, на нас вышло руководство киевлян и они сказали: "Прежде всего тренер хочет, чтобы Илья попробовал свои силы в "Динамо" Киев", - сказал агент.

Напомним, этим летом "Динамо" арендовало Шкурина у московского "ЦСКА" с правом выкупа. Илья пока не дебютировал в официальных играх киевлян. Добавим, что форвард провел с "бело-синими" второй предсезонный сбор в Швейцарии и отличился двумя забитыми голами.

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В статье: Мирча Луческу Александр Хацкевич Динамо (Киев) Илья Шкурин
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