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Агент Шкурина: Сам Луческу заинтересован в Илье
Агент форварда сообщил, что Мирча хотел видеть игрока в клубе
fcdynamo.kiev.ua
Агент форварда "Динамо" Ильи Шкурина Валерий Исаев отреагировал на слова белорусского специалиста Александра Хацкевича о том, что главный тренер киевлян Мирча Луческу не хотел подписывать нападающего.
"Когда "ЦСКА" и киевское "Динамо" договорились по поводу аренды Ильи, на нас вышло руководство киевлян и они сказали: "Прежде всего тренер хочет, чтобы Илья попробовал свои силы в "Динамо" Киев", - сказал агент.
Напомним, этим летом "Динамо" арендовало Шкурина у московского "ЦСКА" с правом выкупа. Илья пока не дебютировал в официальных играх киевлян. Добавим, что форвард провел с "бело-синими" второй предсезонный сбор в Швейцарии и отличился двумя забитыми голами.
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