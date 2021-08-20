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Верес исключил Шестакова из заявки на сезон
Хавбек восстанавливается после травмы колена
Денис Руденко
Полузащитник Сергей Шестаков отсутствует в заявке "Вереса"на сезон 2021/22. Об этом стало известно по данным УПЛ.
В июне 31-летний футболист подписал с ровенским клубом однолетний контракт.
Ранее сообщалось, что у Сергея травма колена. По этой причине игрок не тренировался с июля в общей группе и пропустил стартовые туры чемпионата Украины.
До "Вереса" Шестаков выступал за венгерский "Дьошдьор", за который провел 84 поединка и забил 3 гола.
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Источник:УПЛ
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