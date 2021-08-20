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Верес исключил Шестакова из заявки на сезон

Премьер-лига
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Хавбек восстанавливается после травмы колена

Верес исключил Шестакова из заявки на сезон

Денис Руденко

Новина українською

Полузащитник Сергей Шестаков отсутствует в заявке "Вереса"на сезон 2021/22. Об этом стало известно по данным УПЛ.

В июне 31-летний футболист подписал с ровенским клубом однолетний контракт.

Ранее сообщалось, что у Сергея травма колена. По этой причине игрок не тренировался с июля в общей группе и пропустил стартовые туры чемпионата Украины.

До "Вереса" Шестаков выступал за венгерский "Дьошдьор", за который провел 84 поединка и забил 3 гола.

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В статье: Верес (Ровно) Сергей Шестаков
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Источник:
УПЛ

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