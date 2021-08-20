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Хацкевич: До сих пор жалею, что Яремчук не остался в Динамо
Экс-тренер "бело-синих" высказался об уходе Роман из киевского клуба
SL Benfica
Бывший главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич рассказал о совместной работе с форвардом сборной Украины Романом Яремчуком в киевской команде. Сейчас Роман защищает цвета португальской "Бенфики".
"Я жалею до сих пор, что не остался Рома Яремчук в команде. Но была очень большая конкуренция, тогда мы больше поставили на Беседина. Потому что были Мбокани, Мораес, Кравец, на сборах были шесть нападающих.
Очень хорошо знаю Рому, потому что я работал и в молодежной команде и потом мы перешли в Первую лигу. Мы тогда с одним деятелем в структуре "Динамо" завелись насчет Ромы, что я его перевел из молодежной команды в Первую лигу. У него была достаточно хорошая перспектива, но на тот момент он был пятым нападающим. И держать его было в команде…
Да, отдали в аренду в "Александрию", мне говорили: "Давай, будем его по арендам, он на какой-то период времени останется". Но зачем так с пацаном? Поступило предложение от "Гента", пожалуйста, отдали. И сейчас это основной нападающий сборной Украины.
А останься он в Киеве… Вот сказал бы ему тогда я или президент: "Давай, Ром, ты едешь в одну аренду, потом в другую. А через два-три года, возможно, заиграешь в "Динамо", - сказал Хацкевич.
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