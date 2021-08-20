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Хацкевич: До сих пор жалею, что Яремчук​ не остался в Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Экс-тренер "бело-синих" высказался об уходе Роман из киевского клуба

Хацкевич: До сих пор жалею, что Яремчук​ не остался в Динамо

SL Benfica

Новина українською

Бывший главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич рассказал о совместной работе с форвардом сборной Украины Романом Яремчуком в киевской команде. Сейчас Роман защищает цвета португальской "Бенфики".

"Я жалею до сих пор, что не остался Рома Яремчук в команде. Но была очень большая конкуренция, тогда мы больше поставили на Беседина. Потому что были Мбокани, Мораес, Кравец, на сборах были шесть нападающих.

Очень хорошо знаю Рому, потому что я работал и в молодежной команде и потом мы перешли в Первую лигу. Мы тогда с одним деятелем в структуре "Динамо" завелись насчет Ромы, что я его перевел из молодежной команды в Первую лигу. У него была достаточно хорошая перспектива, но на тот момент он был пятым нападающим. И держать его было в команде…

Да, отдали в аренду в "Александрию", мне говорили: "Давай, будем его по арендам, он на какой-то период времени останется". Но зачем так с пацаном? Поступило предложение от "Гента", пожалуйста, отдали. И сейчас это основной нападающий сборной Украины.

А останься он в Киеве… Вот сказал бы ему тогда я или президент: "Давай, Ром, ты едешь в одну аренду, потом в другую. А через два-три года, возможно, заиграешь в "Динамо", - сказал Хацкевич.

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В статье: Александр Хацкевич Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Динамо (Киев)
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Комментарии (12)
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C_Ballack (Днепр)
20.08.2021 в 10:23
Вот реальный уровень тренера. Не смог рассмотреть где талант, а где гуано... Хацкевич, ты лучше себя жалей, что такой немощный специалист.
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+1
0
sanchiz_r (Харьков)
20.08.2021 в 09:54
очень хорошо что он не остался в дне, он бы не был тем яремчуком каким сейчас является
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+2
-1
avatar
ascent (Луксор)
20.08.2021 в 09:39
Зачем всех перечислять, когда всё просто - выбрали Беседина (типичного динамовца: забрал, отдал неточный пас, побежал, снова забрал и т.д. по кругу) ...
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+2
-1
tamerlan58 (Львов)
20.08.2021 в 09:32
В "Динамо" отдать кого-то ,все равно что пальцы себе резать. Примеров не счесть,деньги за трансферы Суркисам так себе. А отдавать не хотят А отдают когда футболист на исходе-Ярмола-пример. И загубили братья не одну каръеру футболиста,а пару-тройку составов. Но старая политика продолжается и еще всплакнем мы не за одним футболистом,что мог заиграть и быть надеждой УКРАИНСКОГО футбола.
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+3
-1
Djarik87 (Киевская область)
20.08.2021 в 09:21
Хотел и ему карьеру испортить?) Жалельщик сраный
Ответить
+5
-1
karpatoman (Львів)
20.08.2021 в 09:05
Динамо - гробниця талантів. На жаль.
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+5
-1
avatar
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
20.08.2021 в 09:04
А Роман не жалеет
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+5
0
alexfc (Киев)
20.08.2021 в 09:17
Якщо б залишився, то було б з ним теж що з Ярмолой, Циганковим і т.д. Нічого. Так і залишився ще одною мильною бульбашкою
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+4
-1
avatar
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
20.08.2021 в 09:56
Аренды - основа в Динамо - в 30лет , может быть, переход куда-то в Европу
0
-1
FC Energy (Новая Каховка)
20.08.2021 в 09:01
Хацкевич: жалею, что Яремчук ушел из Динамо, план по развалу Динамо полноценно реализовать не удалось...
Ответить
+3
0
avatar
genpet (Николаев)
20.08.2021 в 09:00
В Динамо он бы не стал тем, кем стал сегодня. В Динамо не то отношение к делу, ему бы не было у кого учиться и он бы был равным среди посредственностей, ничем не выделяясь
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+3
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
20.08.2021 в 08:57
В вашому Динамо він не став би тим Яремчуком, який є зараз...
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+4
-1


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