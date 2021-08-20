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Судаков: Возможно, время Мудрика еще не пришло

Премьер-лига
(2 голосов)

Хавбек "Шахтера" поделился мнением о своём одноклубнике

Судаков: Возможно, время Мудрика еще не пришло

ФК Шахтёр

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков в шоу "Трендец" поделился мнением о 20-летнем хавбеке "горняков" Михаиле Мудрике.

"В принципе, Мудрик уже три года, как в первой команде. Возможно, еще не пришло его время. Все знаю его качества, уровень игры, талант.

Возможно еще не пришло его время, хотя по данным и критериям он должен быть супер футболистом. Он так себя зарекомендовал, что все сейчас многого от него ждут.

Когда он с мячом, все уже ждут, что он обыграет троих и забьет гол. А я думаю, что начать нужно с простого. Чтобы он не ошибался, чтобы люди его больше поддерживали в этом плане, чтобы он какие-то голевые действия делал.

Я выхожу сейчас и понимаю, чтобы остаться и сыграть в следующем матче – нужно делать голевые действия. На это в первую очередь смотря", - сказал Судаков.

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В статье: Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик Георгий Судаков
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Комментарии (1)
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Бутига (Чернигов)
20.08.2021 в 10:05
Судаков светлая голова, верю в его светлон будущее. А Мудрик просто глуп.Умел бы вовремя с мячом расставаться, цены бы ему не было. Но он не умеет, и никогда не сумеет.
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