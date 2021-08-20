Судаков: Возможно, время Мудрика еще не пришло

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков в шоу "Трендец" поделился мнением о 20-летнем хавбеке "горняков" Михаиле Мудрике.

"В принципе, Мудрик уже три года, как в первой команде. Возможно, еще не пришло его время. Все знаю его качества, уровень игры, талант.

Возможно еще не пришло его время, хотя по данным и критериям он должен быть супер футболистом. Он так себя зарекомендовал, что все сейчас многого от него ждут.

Когда он с мячом, все уже ждут, что он обыграет троих и забьет гол. А я думаю, что начать нужно с простого. Чтобы он не ошибался, чтобы люди его больше поддерживали в этом плане, чтобы он какие-то голевые действия делал.

Я выхожу сейчас и понимаю, чтобы остаться и сыграть в следующем матче – нужно делать голевые действия. На это в первую очередь смотря", - сказал Судаков.