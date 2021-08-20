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Кривенцов: Металлист 1925 не отходит от своего рисунка игры, от организации, от структуры
Наставник "харьковчан" высказался перед матчем с "Ворсклой"
Фото: ФК Металлист 1925
Главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов поделился ожиданиями от предстоящего матча против "Ворсклы" в 5-м туре УПЛ.
- Сейчас каждая игра и тяжелая, и интересная. Поэтому посмотрим как получится.
- Даже после игры с "Шахтером", когда проиграли, команда получила хорошие отзывы, так как демонстрировала хороший футбол. И против "Ворсклы" "Металлист 1925" будет демонстрировать комбинационный футбол, который нравится зрителям?
- Я уже говорил: мы выбрали направление, наша команда не отходит от своего рисунка игры, от организации, от структуры. Однако очень многое зависит от команды соперников, насколько она позволяет нам проявить свои лучшие качества.
- При подготовке к "Ворсклы" на чем делаете акцент?
- Как всегда - на всех компонентах. Это и защита, и выход из защиты, и атака, высокий прессинг, средний блок - много компонентов. Плюс, конечно, стандартные положения.
- "Ворскла", возможно, прогнозируемая с точки зрения состава. В частности, главный тренер команды Юрий Максимов говорил, что ему некем варьировать состав. Вам это проще, можно понять, каким будет стартовый состав у "Ворсклы"?
- Мы не особенно ориентируемся на команду-соперника. Мы больше ориентируемся на собственные действия.
- Что касается кадровых проблем?
- Все ребята, к счастью, живы-здоровы, не считая Максима Жичикова. Поэтому мы с оптимизмом смотрим на предстоящую игру.
- Как скоро восстановится Жичиков и когда Русин возобновит тренировки?
- Русин только начинает пробовать с нами тренироваться в общей группе. А по Жичикову - там, видимо, восстановление затянется", - сказав Кривенцов.
Напомним, матч "Ворскла" - "Металлист 1925" состоится сегодня, 20 августа в Полтаве. Начало - 19:30.
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