Черноморец - Шахтер: где и когда смотреть матч УПЛ

"Шахтер" продолжает играть по графику два матча в неделю, ведя борьбу на еврокубковом фронте и в домашнем первенстве. Во вторник "горняки" потратили большую часть ресурса, но смогли одержать победу над "Монако" на выезде, серьезно подняв свои шансы на выход в группу ЛЧ. Однако перед ответной битвой в Харькове, команда де Дзерби заглянет в Одессу, где встретится с "Черноморцем".

Соперник "Шахтера" в прошедшей понедельник добыл свою первую победу после возвращения в УПЛ, обыграв почти родной для донецкого клуба "Мариуполь". У "Черноморца" все в порядке с психологией и, учитывая количество воспитанников "Динамо", все в порядке с мотивацией, а потому они готовы отдать все силы, дабы огорчить вице-чемпиона Украины. Посмотрим, удастся ли им это.

Смотрите матч пятого тура УПЛ в субботу, 21-го августа, на канале "Футбол 2". Начало игры в 19:30. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Черноморец" - "Шахтер" будет доступна на платформе Oll.tv.