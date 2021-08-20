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Черноморец - Шахтер: где и когда смотреть матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч "Черноморец" - "Шахтер", украинская Премьер-лига, 21 августа 2021
Фото: ФК Шахтер
"Шахтер" продолжает играть по графику два матча в неделю, ведя борьбу на еврокубковом фронте и в домашнем первенстве. Во вторник "горняки" потратили большую часть ресурса, но смогли одержать победу над "Монако" на выезде, серьезно подняв свои шансы на выход в группу ЛЧ. Однако перед ответной битвой в Харькове, команда де Дзерби заглянет в Одессу, где встретится с "Черноморцем".
Соперник "Шахтера" в прошедшей понедельник добыл свою первую победу после возвращения в УПЛ, обыграв почти родной для донецкого клуба "Мариуполь". У "Черноморца" все в порядке с психологией и, учитывая количество воспитанников "Динамо", все в порядке с мотивацией, а потому они готовы отдать все силы, дабы огорчить вице-чемпиона Украины. Посмотрим, удастся ли им это.
Смотрите матч пятого тура УПЛ в субботу, 21-го августа, на канале "Футбол 2". Начало игры в 19:30. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".
Легальная интернет трансляция матча "Черноморец" - "Шахтер" будет доступна на платформе Oll.tv.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Черноморец" - "Шахтер"
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