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Ворскла – Металлист 1925. АУДИО онлайн трансляция матча 5-го тура УПЛ
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Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 4-го тура чемпионата Украины между полтавской "Ворсклой" и харьковским "Металлистом 1925".
Полтавчане избавились от ноши ненужного еврокубка и теперь могут сконцентрироваться на погоне за "Динамо", "Шахтером" и "Десной". У харьковчан же другая цель – стать крепкой командой, которая сможет закрепиться сразу за ТОП-5. В какой физической форме находятся подопечные Максимова? Хватит ли запала у "Металлиста 1925"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 20 августа – в 19:25 по киевскому времени.
Комментатор: Тарас Вархоляк
Режиссер трансляции: Александр Рыженко
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