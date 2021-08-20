Ворскла – Металлист 1925. АУДИО онлайн трансляция матча 5-го тура УПЛ

Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 4-го тура чемпионата Украины между полтавской "Ворсклой" и харьковским "Металлистом 1925".

Полтавчане избавились от ноши ненужного еврокубка и теперь могут сконцентрироваться на погоне за "Динамо", "Шахтером" и "Десной". У харьковчан же другая цель – стать крепкой командой, которая сможет закрепиться сразу за ТОП-5. В какой физической форме находятся подопечные Максимова? Хватит ли запала у "Металлиста 1925"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 20 августа – в 19:25 по киевскому времени.

Комментатор: Тарас Вархоляк

Режиссер трансляции: Александр Рыженко