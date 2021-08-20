  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ворскла – Металлист 1925. АУДИО онлайн трансляция матча 5-го тура УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ворскла – Металлист 1925. АУДИО онлайн трансляция матча 5-го тура УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Ворскла – Металлист 1925. АУДИО онлайн трансляция матча 5-го тура УПЛ

Meta Ratings

UA-Футбол
Новина українською

Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 4-го тура чемпионата Украины между полтавской "Ворсклой" и харьковским "Металлистом 1925".

Читайте такжеРапид - Заря 3:0. Учитесь забивать!

Полтавчане избавились от ноши ненужного еврокубка и теперь могут сконцентрироваться на погоне за "Динамо", "Шахтером" и "Десной". У харьковчан же другая цель – стать крепкой командой, которая сможет закрепиться сразу за ТОП-5. В какой физической форме находятся подопечные Максимова? Хватит ли запала у "Металлиста 1925"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 20 августа – в 19:25 по киевскому времени.

Комментатор: Тарас Вархоляк

Режиссер трансляции: Александр Рыженко

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) чемпионат Украины УПЛ Украинская Премьер-лига Металлист 1925 (Харьков) Трансляция Аудио онлайн стрим
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...