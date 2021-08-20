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Довбик второй раз с начала сезона выиграл голосование за лучший гол тура в УПЛ - ВИДЕО
Восходящая звезда
фото - СК Дніпро-1
UA-Футбол подводит итоги голосования читателей за лучший гол четвертого тура в чемпионате Украины. На этот раз выбирать приходилось среди восьми претендентов.
Третье место, собрав 11% голосов, занял хавбек "Черноморца" Артур Авагимян, который отправил мяч в девятку дальним ударом. Вторым стал Илья Коваленко из "Ингульца", мощный удар которого под ближнюю штангу позволил ветровцам завоевать почетную ничью с "Динамо". За него проголосовали 15% читателей
Наконец первое место с большим отрывом (42% голосов) занял форвард "Днепра-1" Артем Довбик. Он эффектно перебросил голкипера "Десны", когда его команда играла в меньшинстве. К слову, это вторая победа Довбика в нашем голосовании. Ранее он побеждал в первом туре за гол в ворота "Ворсклы". К слову, на счету Артема уже четыре результативных удара в текущем сезоне, он лидирует в гонке бомбардиров вместе с форвардом "Десны" Денисом Безбородько.
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