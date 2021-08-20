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Довбик второй раз с начала сезона выиграл голосование за лучший гол тура в УПЛ - ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Восходящая звезда

Довбик второй раз с начала сезона выиграл голосование за лучший гол тура в УПЛ - ВИДЕО

фото - СК Дніпро-1

Новина українською

UA-Футбол подводит итоги голосования читателей за лучший гол четвертого тура в чемпионате Украины. На этот раз выбирать приходилось среди восьми претендентов.

Третье место, собрав 11% голосов, занял хавбек "Черноморца" Артур Авагимян, который отправил мяч в девятку дальним ударом. Вторым стал Илья Коваленко из "Ингульца", мощный удар которого под ближнюю штангу позволил ветровцам завоевать почетную ничью с "Динамо". За него проголосовали 15% читателей

Наконец первое место с большим отрывом (42% голосов) занял форвард "Днепра-1" Артем Довбик. Он эффектно перебросил голкипера "Десны", когда его команда играла в меньшинстве. К слову, это вторая победа Довбика в нашем голосовании. Ранее он побеждал в первом туре за гол в ворота "Ворсклы". К слову, на счету Артема уже четыре результативных удара в текущем сезоне, он лидирует в гонке бомбардиров вместе с форвардом "Десны" Денисом Безбородько.

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В статье: Илья Коваленко Артем Довбик Артур Авагимян лучшие голы
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Комментарии (2)
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Stihl Kindermann (Gonduras)
20.08.2021 в 13:22
Супряги тоже давали авансы какие,и где он сейчас?
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Limpus (Александрия)
20.08.2021 в 12:02
Довбик, конечно хорошо. Но не надо бежать впереди паровоза.
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