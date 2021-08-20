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Динамо - Десна без Монзуль и другие судейские назначения на 5-й тур УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Система VAR будет задействована на двух матчах

Динамо - Десна без Монзуль и другие судейские назначения на 5-й тур УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Александр Приходько

Новина українською

Комитет арбитров УАФ обнародовал судейские назначения на матчи 5-го тура УПЛ сезона 2021/22.

5-й тур

20 августа (пятница)

"Ворскла - "Металлист 1925". Полтава. Стадион им. А.Бутковского. 19.30. Арбитр - Копиевский В.В (Кропивницкий)

21 августа (суббота)

"Верес" - "Минай". Луцк. Стадион "Авангард". 17.00. Арбитр - Абдула А.Б (Харьков)

"Черноморец" - "Шахтер". Одесса. Стадион "Черноморец". 19.30. Арбитр - Шурман Д.Л (Киевская обл.), Арбитр VAR - Монзуль К.В (Харьков)

"Днепр-1" - "Рух". Днепр. Стадион "Днепр-Арена". 19.30. Арбитр - Козыряцкий М.С (Запорожье)

22 августа (воскресенье)

"Мариуполь" - Заря". Мариуполь. Стадион им. В.Бойко. 17.00. Арбитр - Бондаренко Д.Е (Одесса)

"Колос" - "Александрия". Ковалевка. Стадион "Колос". 19:30. Арбитр - Козык Я.В (Мукачево)

"Динамо" - "Десна". Киев. Стадион имени В. Лобановского (прим. - на сайте УАФ пока значится НСК "Олимпийский"). 21.30. Арбитр - Пасхал И.Ю (Херсон), Арбитр VAR - Арановский Е.А (Киев)

23 августа (понедельник)

"Львов" - "Ингулец". Львов. Стадион "Арена Львов". 19:30. Арбитр - Романюк А.М (Ивано-Франковск)

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1
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Источник:
УАФ

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Комментарии (4)
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Acsakal (Kharkov)
20.08.2021 в 14:15
Цікаво, чому в турі, який розтягнуто на 4 дні, за наявності 3 спецавто ВАР буде задіяно лише у двох іграх двох "грандів"? А інші клуби "недворянських кровей" і ВАРу негідні?
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0
0
мы за динамо (киев)
20.08.2021 в 13:25
два матчі відсудила на дворовому посередньому рівніі. ну не відповідає вона вимогам навіть ключових матчів першої ліги.
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0
-3
Dimka26 (Чернигов)
20.08.2021 в 13:16
А зря. Матч Черноморец Шахтер по накалу не будет таким, как Динамо Десна, там игра будет в одни ворота и Катюхе там ловить нечего.
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+2
-2
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
20.08.2021 в 13:07
Респект редакции за выбор фото! Включу ее в свою коллекцию: «Это украинский футбол, детка!» : ‘-D
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0
-1


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