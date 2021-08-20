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Динамо - Десна без Монзуль и другие судейские назначения на 5-й тур УПЛ
Система VAR будет задействована на двух матчах
Фото: UA-Футбол/ Автор - Александр Приходько
Комитет арбитров УАФ обнародовал судейские назначения на матчи 5-го тура УПЛ сезона 2021/22.
5-й тур
20 августа (пятница)
"Ворскла - "Металлист 1925". Полтава. Стадион им. А.Бутковского. 19.30. Арбитр - Копиевский В.В (Кропивницкий)
21 августа (суббота)
"Верес" - "Минай". Луцк. Стадион "Авангард". 17.00. Арбитр - Абдула А.Б (Харьков)
"Черноморец" - "Шахтер". Одесса. Стадион "Черноморец". 19.30. Арбитр - Шурман Д.Л (Киевская обл.), Арбитр VAR - Монзуль К.В (Харьков)
"Днепр-1" - "Рух". Днепр. Стадион "Днепр-Арена". 19.30. Арбитр - Козыряцкий М.С (Запорожье)
22 августа (воскресенье)
"Мариуполь" - Заря". Мариуполь. Стадион им. В.Бойко. 17.00. Арбитр - Бондаренко Д.Е (Одесса)
"Колос" - "Александрия". Ковалевка. Стадион "Колос". 19:30. Арбитр - Козык Я.В (Мукачево)
"Динамо" - "Десна". Киев. Стадион имени В. Лобановского (прим. - на сайте УАФ пока значится НСК "Олимпийский"). 21.30. Арбитр - Пасхал И.Ю (Херсон), Арбитр VAR - Арановский Е.А (Киев)
23 августа (понедельник)
"Львов" - "Ингулец". Львов. Стадион "Арена Львов". 19:30. Арбитр - Романюк А.М (Ивано-Франковск)
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