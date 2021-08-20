Форвард Зари: Хочется услышать в Запорожье гимн Лиги чемпионов

Нападающий "Зари" Владислав Кабаев дал оценку результатам луганской команде за последние два сезона.

"Появилась стабильность в том плане, что второй год подряд мы занимаем третье место. Причем в этом году досрочно, две игры по-моему оставалось, а мы уже гарантировали себе третью строчку. Внутри коллектива есть свои задачи, как можно выше забраться.

Мы ставили себе задачу – минимум третье место и финал Кубка Украины. Мы этого добились.