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Форвард Зари: Хочется услышать в Запорожье гимн Лиги чемпионов
Владислав Кабаев оценил луганскую команду за последние два сезона
zarya-lugansk.com
Нападающий "Зари" Владислав Кабаев дал оценку результатам луганской команде за последние два сезона.
"Появилась стабильность в том плане, что второй год подряд мы занимаем третье место. Причем в этом году досрочно, две игры по-моему оставалось, а мы уже гарантировали себе третью строчку. Внутри коллектива есть свои задачи, как можно выше забраться.
Мы ставили себе задачу – минимум третье место и финал Кубка Украины. Мы этого добились.
Каждому спортсмену хочется еще больше прогрессировать, попасть, дай Бог, в групповой этап Лиги Европы. Снова задачей-минимум будет 3 место, но будем стараться занять и второе, потому что я уверен – вся команда горит этим. Услышать в Запорожье тот же гимн Лиги чемпионов, который только по телевизору слышал.
Я не скажу, что мы плохо отыграли прошлый сезон – твердая восьмерка. Есть куда расти", — сказал Кабаев.
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