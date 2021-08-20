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Форвард Зари: Хочется услышать в Запорожье гимн Лиги чемпионов

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Владислав Кабаев оценил луганскую команду за последние два сезона

Форвард Зари: Хочется услышать в Запорожье гимн Лиги чемпионов

zarya-lugansk.com

Новина українською

Нападающий "Зари" Владислав Кабаев дал оценку результатам луганской команде за последние два сезона.

"Появилась стабильность в том плане, что второй год подряд мы занимаем третье место. Причем в этом году досрочно, две игры по-моему оставалось, а мы уже гарантировали себе третью строчку. Внутри коллектива есть свои задачи, как можно выше забраться.

Мы ставили себе задачу – минимум третье место и финал Кубка Украины. Мы этого добились.

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Каждому спортсмену хочется еще больше прогрессировать, попасть, дай Бог, в групповой этап Лиги Европы. Снова задачей-минимум будет 3 место, но будем стараться занять и второе, потому что я уверен – вся команда горит этим. Услышать в Запорожье тот же гимн Лиги чемпионов, который только по телевизору слышал.

Я не скажу, что мы плохо отыграли прошлый сезон – твердая восьмерка. Есть куда расти", — сказал Кабаев.

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В статье: Заря (Луганск) Владислав Кабаев
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (9)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
20.08.2021 в 14:16
Включай Мегого на повну гучність
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Древний (Кривой Рог)
20.08.2021 в 14:14
Какая Лига Чемпионов....Проснись...или похмелись...Рапид ...вот и вся история...
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0
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Kristo (Львов)
20.08.2021 в 13:59
Вчера уже услышали отголоски
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0
0
дЫркофан
20.08.2021 в 13:52
что оно мелет.какой гимн лиги чемпионов.для начала хотя бы у рапида выиграйте
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0
-1
ukatan (Харьковская обл.)
20.08.2021 в 14:12
Как говорилось в одном известном анекдоте: "но помечтать-то я могу!"
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0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
20.08.2021 в 14:17
В усякому не пролетіли вдома німцям 0-6)))
0
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Stihl Kindermann (Gonduras)
20.08.2021 в 13:41
Да, гимн лиги конференций услышишь..
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+1
0
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Viktor Ivanjvich
20.08.2021 в 13:47
ив этом во многом виновен КАБАЕВ
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0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
20.08.2021 в 14:17
ПТН?
0
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