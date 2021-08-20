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Стало известно, почему Шкурин не играет за Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Легионера арендовали без согласия Луческу

Стало известно, почему Шкурин не играет за Динамо

фото - ФК "Динамо" Київ

Новина українською

Белорусский нападающий Илья Шкурин не играет в "Динамо" из-за личной позиции главного тренера Мирчи Луческу.

Как сообщает Meta-ratiings.com.ua, наставник киевлян не принимал участия в переходе форварда московского "ЦСКА. Румынский специалист был поставлен перед фактом, что футболист будет арендован украинским клубом.

Читайте такжеАгент Шкурина: Сам Луческу заинтересован в Илье

С большой долей вероятности трансфер стал возможен благодаря личному участию президента "ЦСКА" Евгения Гинера, которого связывают давние отношения с президентом киевского "Динамо" Игорем Суркисом.

22-летний Илья пока не дебютировал в официальных играх киевлян. Форвард провел с "бело-синими" второй предсезонный сбор в Швейцарии и отличился двумя забитыми голами.

Добавим, в летнее межсезонье столичный клуб подписал еще двух нападающих - Эрика Рамиреса и Владислава Кулача, которые уже успели дебютировать в официальных матчах.

Ранее экс-главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич высказался о том, что легионер был приглашен из "ЦСКА" в украинский клуб без ведома Мирчи Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Илья Шкурин
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Источник:
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Комментарии (5)
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Просто Квашин (Харьков)
20.08.2021 в 14:17
Ну такая желтуха...Ну кто на такую хрень поведется...
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0
-2
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Nеxt-R (Киев)
20.08.2021 в 14:23
Такі, як ти: що ведуться на обіцянки-цяцянки ОПЗЖ.
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0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
20.08.2021 в 14:15
Песець
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0
-1
Prach13 (Дрогобич)
20.08.2021 в 13:54
Для чого тоді в товарняках Луческу його випускав?такі речі вкидати це себе не поважати!
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+1
0
Kristo (Львов)
20.08.2021 в 13:52
Очередные фантазии....
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+1
0


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