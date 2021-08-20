Стало известно, почему Шкурин не играет за Динамо

Белорусский нападающий Илья Шкурин не играет в "Динамо" из-за личной позиции главного тренера Мирчи Луческу.

Как сообщает Meta-ratiings.com.ua, наставник киевлян не принимал участия в переходе форварда московского "ЦСКА. Румынский специалист был поставлен перед фактом, что футболист будет арендован украинским клубом.

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С большой долей вероятности трансфер стал возможен благодаря личному участию президента "ЦСКА" Евгения Гинера, которого связывают давние отношения с президентом киевского "Динамо" Игорем Суркисом.

22-летний Илья пока не дебютировал в официальных играх киевлян. Форвард провел с "бело-синими" второй предсезонный сбор в Швейцарии и отличился двумя забитыми голами.

Добавим, в летнее межсезонье столичный клуб подписал еще двух нападающих - Эрика Рамиреса и Владислава Кулача, которые уже успели дебютировать в официальных матчах.

Ранее экс-главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич высказался о том, что легионер был приглашен из "ЦСКА" в украинский клуб без ведома Мирчи Луческу.