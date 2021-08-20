  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Приходится в 32 года учиться заново прессингу". Степаненко - о работе с Де Дзерби
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Приходится в 32 года учиться заново прессингу". Степаненко - о работе с Де Дзерби

Премьер-лига
(1 голосов)

Тарас рассказал о тренировках с итальянским наставником

"Приходится в 32 года учиться заново прессингу". Степаненко - о работе с Де Дзерби

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко рассказал, что изменилось с приходом Роберто Де Дзерби.

- Сразу все новое. Много очень комбинаций, разные игровые ситуации отрабатываются, все доводится до автоматизма. Каждый должен знать, что делать на поле. Это не так просто.

Все ребята, которые травмированы, которые не могут тренироваться по какой-то причине, они приходили и просто наблюдали за тренировками, помимо своей работы по восстановлению.

- Несколько людей говорили, что работали с Луческу, Фонсекой, Каштру, но пришел Де Дзерби и им кажется, что они многого не знали.

- Отрабатываются все фазы атаки – от вратаря и выше к центру поля. Много упражнений на прессинг. Прессингу меня никто так не учил, приходится в 32 года учиться заново, как правильно прессинговать, - сказал Степаненко.

Читайте такжеГрозный: Шахтер растет от матча к матчу. Уверен в победе горняков и в ответном матче с Монако

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...