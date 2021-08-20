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"Приходится в 32 года учиться заново прессингу". Степаненко - о работе с Де Дзерби
Тарас рассказал о тренировках с итальянским наставником
Фото: ФК Шахтер Донецк
Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко рассказал, что изменилось с приходом Роберто Де Дзерби.
- Сразу все новое. Много очень комбинаций, разные игровые ситуации отрабатываются, все доводится до автоматизма. Каждый должен знать, что делать на поле. Это не так просто.
Все ребята, которые травмированы, которые не могут тренироваться по какой-то причине, они приходили и просто наблюдали за тренировками, помимо своей работы по восстановлению.
- Несколько людей говорили, что работали с Луческу, Фонсекой, Каштру, но пришел Де Дзерби и им кажется, что они многого не знали.
- Отрабатываются все фазы атаки – от вратаря и выше к центру поля. Много упражнений на прессинг. Прессингу меня никто так не учил, приходится в 32 года учиться заново, как правильно прессинговать, - сказал Степаненко.
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