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Хацкевич: У Гармаша есть свое мнение, это в нем подкупает
Экс-тренер "Динамо" поделился мыслями относительно своего экс-подопечного
Фото: ФК Динамо Киев
Бывший тренер "Динамо" Александр Хацкевич поделился мыслями относительно своего экс-подопечного – полузащитника киевлян Дениса Гармаша.
"Он классный пацан. Как человек, как футболист — Гармаш прекрасный. Все знают, да и ты (обращается к Милевскому – прим.), когда выходил с ним на поле, тоже мог понимать, что в любой момент может подвести, но как футболист и человек – всегда со своим мнением.
Независимо от того, совпадает ли оно с чужим мнением.
У него есть свое мнение, он будет с ним идти. Правильное оно или нет. Это в нем подкупает", - сказал Хацкевич.
В текущем сезоне 31-летний хавбек провел 4 матча за "Динамо" и отличился одним забитым голом.
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