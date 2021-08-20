Хацкевич: У Гармаша есть свое мнение, это в нем подкупает

Бывший тренер "Динамо" Александр Хацкевич поделился мыслями относительно своего экс-подопечного – полузащитника киевлян Дениса Гармаша.

"Он классный пацан. Как человек, как футболист — Гармаш прекрасный. Все знают, да и ты (обращается к Милевскому – прим.), когда выходил с ним на поле, тоже мог понимать, что в любой момент может подвести, но как футболист и человек – всегда со своим мнением.

Независимо от того, совпадает ли оно с чужим мнением.

У него есть свое мнение, он будет с ним идти. Правильное оно или нет. Это в нем подкупает", - сказал Хацкевич.