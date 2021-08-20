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Хацкевич: У Гармаша есть свое мнение, это в нем подкупает

Премьер-лига
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(2 голосов)

Экс-тренер "Динамо" поделился мыслями относительно своего экс-подопечного

Хацкевич: У Гармаша есть свое мнение, это в нем подкупает

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Бывший тренер "Динамо" Александр Хацкевич поделился мыслями относительно своего экс-подопечного – полузащитника киевлян Дениса Гармаша.

"Он классный пацан. Как человек, как футболист — Гармаш прекрасный. Все знают, да и ты (обращается к Милевскому – прим.), когда выходил с ним на поле, тоже мог понимать, что в любой момент может подвести, но как футболист и человек – всегда со своим мнением.

Независимо от того, совпадает ли оно с чужим мнением.

У него есть свое мнение, он будет с ним идти. Правильное оно или нет. Это в нем подкупает", - сказал Хацкевич.

В текущем сезоне 31-летний хавбек провел 4 матча за "Динамо" и отличился одним забитым голом.

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В статье: Денис Гармаш Александр Хацкевич Динамо (Киев)
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Комментарии (6)
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Болельщик39 (Харьков)
20.08.2021 в 15:43
Тогда Хацкевичу должен понравиться Гомес: «В матче Лиги чемпионов с «Мидтьюлландом» я ослушался тактических указаний Гасперини. До конца первого тайма оставалось десять минут, и он попросил меня сыграть на правом фланге, а я очень хорошо играл слева. И я сказал «нет».
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0
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emart57 (Киев)
20.08.2021 в 14:56
Слишком много Хацкевича...
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0
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
20.08.2021 в 15:06
Да он дал всего одно интервью, а его теперь «размазали», выдергивают по по одному предложению и публикуют как отдельные интервью.
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+3
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Я так думаю... (КиЇв)
20.08.2021 в 14:45
Из всего сказанного Хацкевичем автор в заглавие вынес самые провокативные слова. А почему не назвать статью: «У Гармаша есть свое мнение, он будет с ним идти. Это в нем подкупает"?
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+3
0
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Я так думаю... (КиЇв)
20.08.2021 в 15:14
Вау! Редакция, я поражён наповал! Не верю своим глазам!
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0
0
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ascent (Луксор)
20.08.2021 в 15:41
А как сперва было?
0
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