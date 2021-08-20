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Десна подписала Болбата
Очередное усиление для Чернигова
desna.football
Защитник "Шахтера" Сергей Болбат продолжит карьеру в "
Условия соглашения клуб не афиширует.
28-летний футболист уже заявлен на сезон под №7 и может дебютировать уже в ближайшем матче с "Динамо".
Напомним, что в минувшем сезоне Сергей провел 8 матчей за "горняков" и отличился одной результативной передачей.
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Комментарии (4)
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Nеxt-R (Киев)
20.08.2021 в 16:32
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Evgenariys (Чернигов)
20.08.2021 в 16:51
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таврия19752009 (симферополь)
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Dimka26 (Чернигов)
20.08.2021 в 16:25
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