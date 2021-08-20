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Десна подписала Болбата

Премьер-лига
(3 голосов)

Очередное усиление для Чернигова

Десна подписала Болбата

desna.football

Новина українською

Защитник "Шахтера" Сергей Болбат продолжит карьеру в "Десне", с которой подписал контракт.

Условия соглашения клуб не афиширует.

28-летний футболист уже заявлен на сезон под №7 и может дебютировать уже в ближайшем матче с "Динамо".

Напомним, что в минувшем сезоне Сергей провел 8 матчей за "горняков" и отличился одной результативной передачей.

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В статье: Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) Сергей Болбат
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Комментарии (4)
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Nеxt-R (Киев)
20.08.2021 в 16:32
Клятий Ахметов підсилив Десну перед матчем з Динамо! Надіюсь Ігор Михайлович зробить крок у відповідь і назначить свою суддю, потрібно перестрахуватись. Якщо хтось хоч слово погане скаже в сторону Ігоря Михайловича, пишіть свою адресу. Приїду і розірву пачку!
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Evgenariys (Чернигов)
20.08.2021 в 16:51
суркис петук, вулиця Кирилівська, 103, Київ, 04080, жду
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таврия19752009 (симферополь)
20.08.2021 в 16:31
Жаль для ротации мог быть .уж точно лучше Коноплянки
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Dimka26 (Чернигов)
20.08.2021 в 16:25
универсальный игрок. что очень важно. сможет закрыть позиции крайних защитников и поиграть вингером . хорошее подписание
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