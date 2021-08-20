Десна подписала Болбата

Защитник "Шахтера" Сергей Болбат продолжит карьеру в " Десне ", с которой подписал контракт.

Условия соглашения клуб не афиширует.

28-летний футболист уже заявлен на сезон под №7 и может дебютировать уже в ближайшем матче с "Динамо".

Напомним, что в минувшем сезоне Сергей провел 8 матчей за "горняков" и отличился одной результативной передачей.