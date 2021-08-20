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Динамо претендует на вингера Атлетико Паранаэнсе Витиньо
Трансферное окно еще не закрыто
Foto: Divulgação/Athletico
Киевское "
Киевляне сделали предложение бразильскому клубу в размере 3,8 млн евро.
Контракт игрока с "АП" истекает через год и поэтому вероятность перехода футболиста оценивается СМИ как высокая.
Изначально главным претендентом на игрока считался "Бордо", однако французы в течении летнего трансферного окна не смогли подтвердить свой интерес, и поэтому инициатива перешла к "Динамо".
Также отмечается, что Луческу не против подписания игрока.
Витиньо — воспитанник "Атлетико Паранаэнсе". За первую команду бразильского клуба он сыграл 60 матчей во всех турнирах и забил 15 голов при семи ассистах.
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