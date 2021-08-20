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Днепр-1 - Рух. Где и когда смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Днепр-1 - Рух: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.08.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Днепр-1 - Рух. Где и когда смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - УПЛ / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Приход нового тренера всколыхнул "Рух". В двух последних турах команда одержала четыре очка, что прямо связывают с работой Леонида Кучука. Но настоящее испытание ждет команду белорусского специалиста в пятом туре – матч против "Динпра-1".

У днепрян не стопроцентный результат, но только одно поражение в четырех турах. В каждом матче коллектив Йовичевича демонстрирует интересный футбол, что заставляет называть "Днепр-1" одним из главных претендентов на третье место турнирной таблицы.

Матч пятого тура "Днепр-1" - "Рух" состоится в субботу, 21-го августа 2021-го года. Начало – 19:30.

Текстовая онлайн трансляция матча состоится в матч-центре UA-Футбол >>>.

Прямая онлайн видеотрансляция – телеканал "УНИАН". Также прямую видеотрансляцию можно будет посмотреть в Интернете на YouTube-канале FootBallHab. Плеер с трансляцией вы также сможете найти на страницах нашего сайта.

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В статье: Рух (Польша) СК Днепр-1
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