Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр-1 - Рух. Где и когда смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча УПЛ
Днепр-1 - Рух: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.08.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - УПЛ / Автор невідомий
Приход нового тренера всколыхнул "Рух". В двух последних турах команда одержала четыре очка, что прямо связывают с работой Леонида Кучука. Но настоящее испытание ждет команду белорусского специалиста в пятом туре – матч против "Динпра-1".
У днепрян не стопроцентный результат, но только одно поражение в четырех турах. В каждом матче коллектив Йовичевича демонстрирует интересный футбол, что заставляет называть "Днепр-1" одним из главных претендентов на третье место турнирной таблицы.
Матч пятого тура "Днепр-1" - "Рух" состоится в субботу, 21-го августа 2021-го года. Начало – 19:30.
Текстовая онлайн трансляция матча состоится в матч-центре UA-Футбол >>>.
Прямая онлайн видеотрансляция – телеканал "УНИАН". Также прямую видеотрансляцию можно будет посмотреть в Интернете на YouTube-канале FootBallHab. Плеер с трансляцией вы также сможете найти на страницах нашего сайта.
Популярное сейчас
- Динамо претендует на вингера Атлетико Паранаэнсе Витиньо
- "Ну, пожалуйста, просто хотя бы выйти". Судаков - о неудавшемся дебюте на Евро
- Мышечную память – не обманешь. Игрок Фенербахче не смог поцеловать эмблему из-за дизайна от Puma
- Черноморец поднимается со дна, Мариуполь в зоне вылета. Таблица УПЛ 2021/22
- Один из лидеров Динамо стал отцом! ФОТО
- Жена Руслана Малиновского открыла собственное ателье в Бергамо. ФОТО