Днепр-1 - Рух. Где и когда смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча УПЛ

Приход нового тренера всколыхнул "Рух". В двух последних турах команда одержала четыре очка, что прямо связывают с работой Леонида Кучука. Но настоящее испытание ждет команду белорусского специалиста в пятом туре – матч против "Динпра-1".

У днепрян не стопроцентный результат, но только одно поражение в четырех турах. В каждом матче коллектив Йовичевича демонстрирует интересный футбол, что заставляет называть "Днепр-1" одним из главных претендентов на третье место турнирной таблицы.

Матч пятого тура "Днепр-1" - "Рух" состоится в субботу, 21-го августа 2021-го года. Начало – 19:30.

Текстовая онлайн трансляция матча состоится в матч-центре UA-Футбол >>>.

Прямая онлайн видеотрансляция – телеканал "УНИАН". Также прямую видеотрансляцию можно будет посмотреть в Интернете на YouTube-канале FootBallHab. Плеер с трансляцией вы также сможете найти на страницах нашего сайта.