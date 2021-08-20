  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Степаненко: Де Дзерби говорил Судакову - ошибайся или нет – я буду тебе доверять
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Степаненко: Де Дзерби говорил Судакову - ошибайся или нет – я буду тебе доверять

Премьер-лига
(1 голосов)

Новый тренер доверяет молодому таланту Шахтера

Степаненко: Де Дзерби говорил Судакову - ошибайся или нет – я буду тебе доверять

Фото - УАФ / Автор - Павло Кубанов

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненков эфире шоу Трендец поделился мнением о 18-летнем одноклубнике Георгии Судакове.

"У него есть все данные. Он – грамотный парень, физически очень сильный. Тесты, которые мы бегаем на функциональное состояние, он одним из лучших пробегает. Хорошие техника, движение, удар – у него все есть, но всегда говорю ему: "Жора, убери немного суету", – иногда он много хочет сделать, но эта суета не помогает.

Даже когда мы играли с "Металлистом 1925" – он делает большой объем, но очень часто занимает неправильную позицию – иногда важнее сделать это, чем пробежать больше. Должен работать.

Де Дзерби говорит: "Жора, я тебе доверяю. Ошибайся или нет, хорошо сыграл или нет – я тебе буду доверять. Но ты должен схватиться за эту ниточку и ее уже не отпускать, чтобы прогрессировать и показывать, что ты достоин в этой команде".

Очень бывает, я уже столько лет в команде, что приходят молодые и очень талантливые ребята, – в определенный момент они не могут зацепиться и очень часто куда-то пропадают. Им дают большие авансы, что они многого добьются, но в итоге ничего не получается.

Пока дают шанс – им нужно пользоваться", – сказал Степаненко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.08.2021 в 18:51
Толковый тренер! Психология молодым очень важна!
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...