Степаненко: Де Дзерби говорил Судакову - ошибайся или нет – я буду тебе доверять

Полузащитник " Шахтера " Тарас Степаненков эфире шоу Трендец поделился мнением о 18-летнем одноклубнике Георгии Судакове.

"У него есть все данные. Он – грамотный парень, физически очень сильный. Тесты, которые мы бегаем на функциональное состояние, он одним из лучших пробегает. Хорошие техника, движение, удар – у него все есть, но всегда говорю ему: "Жора, убери немного суету", – иногда он много хочет сделать, но эта суета не помогает.

Даже когда мы играли с "Металлистом 1925" – он делает большой объем, но очень часто занимает неправильную позицию – иногда важнее сделать это, чем пробежать больше. Должен работать.

Де Дзерби говорит: "Жора, я тебе доверяю. Ошибайся или нет, хорошо сыграл или нет – я тебе буду доверять. Но ты должен схватиться за эту ниточку и ее уже не отпускать, чтобы прогрессировать и показывать, что ты достоин в этой команде".

Очень бывает, я уже столько лет в команде, что приходят молодые и очень талантливые ребята, – в определенный момент они не могут зацепиться и очень часто куда-то пропадают. Им дают большие авансы, что они многого добьются, но в итоге ничего не получается.

Пока дают шанс – им нужно пользоваться", – сказал Степаненко.