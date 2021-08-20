Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Степаненко: Де Дзерби говорил Судакову - ошибайся или нет – я буду тебе доверять
Новый тренер доверяет молодому таланту Шахтера
Фото - УАФ / Автор - Павло Кубанов
Полузащитник "
"У него есть все данные. Он – грамотный парень, физически очень сильный. Тесты, которые мы бегаем на функциональное состояние, он одним из лучших пробегает. Хорошие техника, движение, удар – у него все есть, но всегда говорю ему: "Жора, убери немного суету", – иногда он много хочет сделать, но эта суета не помогает.
Даже когда мы играли с "Металлистом 1925" – он делает большой объем, но очень часто занимает неправильную позицию – иногда важнее сделать это, чем пробежать больше. Должен работать.
Де Дзерби говорит: "Жора, я тебе доверяю. Ошибайся или нет, хорошо сыграл или нет – я тебе буду доверять. Но ты должен схватиться за эту ниточку и ее уже не отпускать, чтобы прогрессировать и показывать, что ты достоин в этой команде".
Очень бывает, я уже столько лет в команде, что приходят молодые и очень талантливые ребята, – в определенный момент они не могут зацепиться и очень часто куда-то пропадают. Им дают большие авансы, что они многого добьются, но в итоге ничего не получается.
Пока дают шанс – им нужно пользоваться", – сказал Степаненко.
Популярное сейчас
- Стало известно, почему Шкурин не играет за Динамо
- "Ну, пожалуйста, просто хотя бы выйти". Судаков - о неудавшемся дебюте на Евро
- Скрипник: Считаю поражение от Рапида незаслуженным
- Не входят в планы Де Дзерби. Шахтер определился с будущим сразу трех игроков
- Один из лидеров Динамо стал отцом! ФОТО
- Жена Руслана Малиновского открыла собственное ателье в Бергамо. ФОТО