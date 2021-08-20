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Хацкевич: Считаю, что нашу работу в Динамо мы сделали хорошо
Белорусскому тренеру не стыдно за свою работу в киевском клубе
Экс-тренер "
"Я считаю, что нашу работу на тот период времени мы сделали хорошо.
Понятно, что мы не стали чемпионами, но если проанализировать первый год – 2 очка от "Шахтера" и не сыгранный матч с "Мариуполем". До сих пор для нас загадка, почему мы не сыграли эту игру. Тогда нам засчитали техническое поражение.
На второй год у нас пошло омоложение команды, были Лига Европы, Лига чемпионов. Если так взять, то ушли Вида, Хачериди, Антунеш, Рыбалка, Ярмоленко, Мбокани, Мораес, Кравец, Дерлис Гонсалес – это я назвал основной состав, который выигрывал чемпионство и выступал в Лиге чемпионов. Но бюджет – это больше 1,5 млн зарплаты, а за 10 месяцев – 15 миллионов.
И пришли на их место ребята, которые на сегодняшний момент играют в "Динамо". Значит, мы сделали правильную ставку на них", - сказал Хацкевич.
Напомним, что Хацкевич возглавлял "Динамо" с 2017 по 2019 годы и за это время дважды выиграл с командой Суперкубок Украины.
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