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Хацкевич: Считаю, что нашу работу в Динамо мы сделали хорошо

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Белорусскому тренеру не стыдно за свою работу в киевском клубе

Хацкевич: Считаю, что нашу работу в Динамо мы сделали хорошо

Новина українською

Экс-тренер "Динамо" Александр Хацкевич оценил свой период работы в киевском клубе.

"Я считаю, что нашу работу на тот период времени мы сделали хорошо.

Понятно, что мы не стали чемпионами, но если проанализировать первый год – 2 очка от "Шахтера" и не сыгранный матч с "Мариуполем". До сих пор для нас загадка, почему мы не сыграли эту игру. Тогда нам засчитали техническое поражение.

На второй год у нас пошло омоложение команды, были Лига Европы, Лига чемпионов. Если так взять, то ушли Вида, Хачериди, Антунеш, Рыбалка, Ярмоленко, Мбокани, Мораес, Кравец, Дерлис Гонсалес – это я назвал основной состав, который выигрывал чемпионство и выступал в Лиге чемпионов. Но бюджет – это больше 1,5 млн зарплаты, а за 10 месяцев – 15 миллионов.

И пришли на их место ребята, которые на сегодняшний момент играют в "Динамо". Значит, мы сделали правильную ставку на них", - сказал Хацкевич.

Напомним, что Хацкевич возглавлял "Динамо" с 2017 по 2019 годы и за это время дважды выиграл с командой Суперкубок Украины.

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В статье: Александр Хацкевич Динамо (Киев)
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Источник:
Youtube-канал Миля

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Комментарии (14)
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
20.08.2021 в 21:20
Мені соромно за ДК з Хацкевичем... на Хацкевича - на картоплю цього фізрука
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+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.08.2021 в 20:59
Пора вернуться!
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+2
-1
krakow (Херсон)
20.08.2021 в 20:44
"Крошка сын(фан) к отцу пришел, и спросила Кроха: что такое хорошо и что такое плохо?"...
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+1
0
Fishing 555 (Rivne)
20.08.2021 в 20:44
Рессора трактора Беларусь какой трактор такая и работа
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0
-1
avatar
Степан Срака
20.08.2021 в 20:34
То був тренерський максимум Хацкевича...
Ответить
0
0
avatar
sergkir
20.08.2021 в 20:27
Хац иди спать
Ответить
+1
-3
янковский ян (Запорожье)
20.08.2021 в 20:23
Не могу понять. Неужели ему не стыдно такое говорить?
Ответить
+4
-1
Gerd Muller (Житомир)
20.08.2021 в 20:12
ушли Вида, Хачериди, Антунеш, Рыбалка ... А не из-за тебя ли ушли Хачериди и Рыбалка?
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+3
-1
ukrop08
20.08.2021 в 20:06
мужик без совести и комплексов.
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+8
-1
avatar
Кююмалайнен (Київ)
20.08.2021 в 20:05
23 очка отрыва это действительно прекрасный показатель, так что можно не скромничать
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+4
0
kapkan (Луганск)
20.08.2021 в 20:56
Особенный сезон. Там бы мог Днтиньо тренировать Шахтёр, и все равно бы выиграл УПЛ!
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0
0
аалекс ( Крым)
20.08.2021 в 20:00
Да чего уж там, бери выше, отлично, а не хорошо.
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+2
-2
kapkan (Луганск)
20.08.2021 в 19:58
Александр, все болельщики Шахтёра с вами солидарны!!!!
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+5
-4
avatar
walcom (Киев)
20.08.2021 в 20:23
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+1
-1


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