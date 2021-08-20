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Вирт: У Миная 10 футболистов работают на оборону. Будет тяжело
Наставник Вереса - о грядущем матче с Минаем
Фото: ФК Верес
Главный тренер "
"Мы рассчитываем на победу. Прекрасно понимаем, что у нас тяжелый соперник - "Минай" - команда, которая очень хорошо защищается. Практически 10 футболистов работают на оборону. Будет очень тяжело вскрыть такую насыщенную оборону, но у нас есть задумки. Я надеюсь, что футболисты выйдут и отработают с первой до последней минуты. Надеюсь на мастерство своих игроков и надеюсь, что мы победим.
У Гегедоша будет двойная мотивация. Сыграет против бывшей команды. Надеюсь, он покажет свой лучший футбол. Ждем от него голов", - сказал Вирт.
Напомним, что матч "Верес" - "Минай " состоится в субботу, 21 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:00.
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