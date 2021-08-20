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Вирт: У Миная 10 футболистов работают на оборону. Будет тяжело

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Наставник Вереса - о грядущем матче с Минаем

Вирт: У Миная 10 футболистов работают на оборону. Будет тяжело

Фото: ФК Верес

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт поделился ожиданиями от игры с "Минаем" в 5-м туре УПЛ.

"Мы рассчитываем на победу. Прекрасно понимаем, что у нас тяжелый соперник - "Минай" - команда, которая очень хорошо защищается. Практически 10 футболистов работают на оборону. Будет очень тяжело вскрыть такую насыщенную оборону, но у нас есть задумки. Я надеюсь, что футболисты выйдут и отработают с первой до последней минуты. Надеюсь на мастерство своих игроков и надеюсь, что мы победим.

У Гегедоша будет двойная мотивация. Сыграет против бывшей команды. Надеюсь, он покажет свой лучший футбол. Ждем от него голов", - сказал Вирт.

Напомним, что матч "Верес" - "Минай " состоится в субботу, 21 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно) ФК Минай
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Бандеровець) (Одесса)
20.08.2021 в 22:48
А у Вереса сколько на оборону процюе?))
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