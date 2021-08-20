Вирт: У Миная 10 футболистов работают на оборону. Будет тяжело

Главный тренер " Вереса " Юрий Вирт поделился ожиданиями от игры с "Минаем" в 5-м туре УПЛ.

"Мы рассчитываем на победу. Прекрасно понимаем, что у нас тяжелый соперник - "Минай" - команда, которая очень хорошо защищается. Практически 10 футболистов работают на оборону. Будет очень тяжело вскрыть такую насыщенную оборону, но у нас есть задумки. Я надеюсь, что футболисты выйдут и отработают с первой до последней минуты. Надеюсь на мастерство своих игроков и надеюсь, что мы победим.

У Гегедоша будет двойная мотивация. Сыграет против бывшей команды. Надеюсь, он покажет свой лучший футбол. Ждем от него голов", - сказал Вирт.