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Кривенцов: Если тренер перед игрой говорит, что не будет так играть, это не значит что он так не будет играть

Премьер-лига
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В матче с Ворсклой тактика М1925 не сработала

Кривенцов: Если тренер перед игрой говорит, что не будет так играть, это не значит что он так не будет играть

metalist1925.com

Новина українською

Главный тренер "Металлиста 1925" Валерия Кривенцов прокомментировал поражение от "Ворсклы" (0:2) в 5-м туре УПЛ.

- Поздравляю "Ворсклу" с победой. Нам нужно повышать свой индивидуальный уровень игры, это касается как игры в нападении так и в защите. Сегодня у нас было много моментов и предпосылок, чтобы забить хотя бы один гол, а возможно, и два. Но не сумели.

- Накануне матча вы обещали не отходить от своего стиля игры, высокого прессинга и быстро переходить в атаку. В первом тайме мы этого не увидели. Это вы лукавили, или "Ворскла" не дала?

- Если тренер перед игрой говорит, что не будет так играть, это не значит что он так не будет играть.

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В статье: Ворскла (Полтава) Валерий Кривенцов Металлист 1925 (Харьков)
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