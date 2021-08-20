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Кривенцов: Если тренер перед игрой говорит, что не будет так играть, это не значит что он так не будет играть
В матче с Ворсклой тактика М1925 не сработала
metalist1925.com
Главный тренер "Металлиста 1925" Валерия Кривенцов прокомментировал
- Поздравляю "Ворсклу" с победой. Нам нужно повышать свой индивидуальный уровень игры, это касается как игры в нападении так и в защите. Сегодня у нас было много моментов и предпосылок, чтобы забить хотя бы один гол, а возможно, и два. Но не сумели.
- Накануне матча вы обещали не отходить от своего стиля игры, высокого прессинга и быстро переходить в атаку. В первом тайме мы этого не увидели. Это вы лукавили, или "Ворскла" не дала?
- Если тренер перед игрой говорит, что не будет так играть, это не значит что он так не будет играть.
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