Кривенцов: Если тренер перед игрой говорит, что не будет так играть, это не значит что он так не будет играть

Главный тренер "Металлиста 1925" Валерия Кривенцов прокомментировал поражение от "Ворсклы" (0:2) в 5-м туре УПЛ.

- Поздравляю "Ворсклу" с победой. Нам нужно повышать свой индивидуальный уровень игры, это касается как игры в нападении так и в защите. Сегодня у нас было много моментов и предпосылок, чтобы забить хотя бы один гол, а возможно, и два. Но не сумели.

- Накануне матча вы обещали не отходить от своего стиля игры, высокого прессинга и быстро переходить в атаку. В первом тайме мы этого не увидели. Это вы лукавили, или "Ворскла" не дала?

- Если тренер перед игрой говорит, что не будет так играть, это не значит что он так не будет играть.