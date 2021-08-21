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Максимов: Усиление? Все нормальные футболисты уже давно играют

Премьер-лига
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Юрий Максимов рассказал о победе над Металлистом 1925

Максимов: Усиление? Все нормальные футболисты уже давно играют

Фото - ФК Ворскла / автор невідомий

Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал победу над "Металлистом 1925" (2:0) в матче 5-го тура УПЛ.

– Первый тайм – получил удовольствие, комбинировали, выдерживали, не спешили атаковать. Понравился тайм, выстрадали этот гол, как говорится.

А второй тайм начали, как всегда. Расслабились, этот пенальти – спасибо Ризныку, что потащил. Это был переломный момент – если бы забили, то были бы суета, сумбур.

И длинный пас Ризнык отдал, как просили, – не в борьбу, а в зону. Ребятам спасибо сегодня – настроение подняли. Двигаемся дальше.

– Команда идет без поражений – это радует?

– Просто хотелось бы, чтобы футболисты, которые выходят на замену, помогали. Это не упрек, так и есть. Это у нас единственная проблема.

– Еще есть время – возможно, усиление найдете?

– Все нормальные футболисты уже давно играют.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
ТК Футбол

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