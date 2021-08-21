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Максимов: Усиление? Все нормальные футболисты уже давно играют
Юрий Максимов рассказал о победе над Металлистом 1925
Фото - ФК Ворскла / автор невідомий
Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал
– Первый тайм – получил удовольствие, комбинировали, выдерживали, не спешили атаковать. Понравился тайм, выстрадали этот гол, как говорится.
А второй тайм начали, как всегда. Расслабились, этот пенальти – спасибо Ризныку, что потащил. Это был переломный момент – если бы забили, то были бы суета, сумбур.
И длинный пас Ризнык отдал, как просили, – не в борьбу, а в зону. Ребятам спасибо сегодня – настроение подняли. Двигаемся дальше.
– Команда идет без поражений – это радует?
– Просто хотелось бы, чтобы футболисты, которые выходят на замену, помогали. Это не упрек, так и есть. Это у нас единственная проблема.
– Еще есть время – возможно, усиление найдете?
– Все нормальные футболисты уже давно играют.
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