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Днепр-1 -Рух. Смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча УПЛ
Днепр-1 - Рух: Онлайн твидеотрансляция матча ⋇ 21.08.2021 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото - УПЛ / Автор невідомий
После возвращения Леонида Кучука к рулю "Руха" за львовской командой наблюдать стало значительно интереснее. Сильным качеством львовян является правильная организация игры, но "Днепр-1" привык противостоять дисциплине. Козыри днепрян – это скорость, азарт, настойчивость. Посмотрим, чья возьмет.
Матч 5-го тура УПЛ состоится в субботу, 21-го августа 2021-го года, в 19:30. Смотрим вместе прямую видеотрансляцию поединка.
УПЛ. Пятый тур
21.08.2021. Днепр. "Днепр-Арена"
Арбитр в поле - Максим Козыряцкий
"Днепр-1" 19:30 "Рух"
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