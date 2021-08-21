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Днепр-1 -Рух. Смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Днепр-1 - Рух: Онлайн твидеотрансляция матча ⋇ 21.08.2021 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Днепр-1 -Рух. Смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча УПЛ

Фото - УПЛ / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

После возвращения Леонида Кучука к рулю "Руха" за львовской командой наблюдать стало значительно интереснее. Сильным качеством львовян является правильная организация игры, но "Днепр-1" привык противостоять дисциплине. Козыри днепрян – это скорость, азарт, настойчивость. Посмотрим, чья возьмет.

Матч 5-го тура УПЛ состоится в субботу, 21-го августа 2021-го года, в 19:30. Смотрим вместе прямую видеотрансляцию поединка.

УПЛ. Пятый тур
21.08.2021. Днепр. "Днепр-Арена"
Арбитр в поле - Максим Козыряцкий

"Днепр-1" 19:30 "Рух"

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В статье: Рух (Львов) СК Днепр-1
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