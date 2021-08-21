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Верес - Минай: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ
Стартовая игра субботы в УПЛ
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Несмотря на то, что "Верес" свои домашние матчи пока проводит в Луцке, команда Юрия Вирта ещё не проиграла ни одного поединка на номинально своём поле, дважды сыграв вничью. Для "Миная" же это будет третий гостевой поединок сезона. На выезде команда Василия Кобина ещё также не побеждала, но смогла отобрать очки у "Зари", сыграв с ней в прошлом туре вничью.
Узнать, сможет ли одна из команд прервать свою серию без побед, можно будет уже в субботу, 21 августа. Начало встречи в 17:00 по Киеву.
Прямую трансляцию игры можно будет увидеть на канале "Футбол 2", который работает в кабеле и на спутнике. В интернете легальный просмотр матча смотрите по подписке на платформах oll.tv, Vodafone TV, TV Plus Lifecell и других.
Если у вас нет возможности увидеть этот поединок, следите за ходом событий в игре в текстовой трансляции благодаря Матч-центру UA-Футбол
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